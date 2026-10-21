A qué hora volverá hoy la lluvia a la Región Metropolitana y qué se espera para los próximos días

La capital presentará cielos nublados durante gran parte del día y la temperatura máxima no superará los 19°.

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Chubascos aislados se presentarán durante este miércoles 21 de octubre en distintos sectores de la Región Metropolitana, pero la lluvia se dejará caer con mayor intensidad en horas de la tarde, de acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

La inestabilidad atmosférica marcará la jornada en Santiago, por lo que los alcaldes de cinco comunas optaron por mantener la suspensión de clases.

Según la DMC, la capital presentará cielos nublados durante gran parte del día y una temperatura máxima que no superará los 19°.

A qué hora volverá hoy la lluvia a la Región Metropolitana

Respecto del momento en que se registrará una lluvia con mayor intensidad en la Región Metropolitana, las proyecciones de AccuWeather apuntan a que se produciría desde las 17:00 horas.

Para la noche de este miércoles se espera que regresen los chubascos aislados, y se estima que el acumulado será de cerca de 5 milímetros.

En cuanto al resto de la semana, Meteored precisó que la inestabilidad continuará entre el jueves 22 y el viernes 23, con nuevos pulsos de precipitaciones en distintos puntos de Santiago.

En particular, para mañana se prevé la posibilidad de que se repitan las tormentas eléctricas en la zona central del país.

Para el viernes 23 de octubre se anunció la aproximación de un nuevo sistema frontal que podría aumentar los montos previstos, alcanzando hasta 17 milómetros en el centro de la capital.