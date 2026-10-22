Presidenta del Senado instó a eliminar la rebaja de penas a violadores y abusadores: “Es una señal a la sociedad”

Paulina Núñez dijo que se trata de un tema que no puede seguir estando en la ley ni depender del ministro de turno.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), abogó por cambiar la ley con el propósito de que no se repitan casos como la rebaja de las penas que obtuvieron 56 condenados por abusos sexuales contra menores de edad, a la vez que enfatizó que hacerlo “es una señal a la sociedad”.

Así lo manifestó la legisladora tras sostener este jueves un encuentro en La Moneda con el nuevo subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas.

Núñez confirmó que con el recién asumido vocero trató el proyecto que está impulsando para eliminar beneficios a los que pueden acceder los condenados por delitos de carácter sexual, a propósito de la mencionada rebaja que autorizó el Ministerio de Justicia.

Presidenta del Senado instó a eliminar rebaja de penas

Al abordar el tema, Paulina Núñez enfatizó que “creo que lo primero que hay que hacer es dejar sin efecto esta excepción, este beneficio (…) para quienes están condenados, porque ya están condenados por delitos sexuales donde muchas veces esas víctimas son niños, son mujeres. Obviamente, no pueden tener ningún beneficio“.

En esa línea, planteó que “ingresamos un proyecto firmado de manera transversal, que también tuve la oportunidad de conversar con el vocero”.

“Sé que el ministro de Justicia está también revisando desde el Ejecutivo (…) pero creo que aquí se ha abierto una puerta para que de manera transversal, e incluso como colegisladores, podamos entender que así como se avanzó en su minuto en una imprescriptibilidad de los delitos sexuales, obviamente que para aquellos condenados por estos delitos no puede haber ningún beneficio”, añadió.

“Esta no es solamente una señal hacia las víctimas; evidentemente, es una señal a la sociedad” enfatizó la presidenta del Senado.

Dijo también que “lo que debe ocurrir para no depender de ningún ministro de Estado y de ningún gobierno es rápidamente modificar esa legislación, echar abajo esos beneficios y, claro, hacer un análisis respecto de si se podría haber detenido o no“.

“Siempre hay distintos caminos y por eso me nació oficiar al ministro de Justicia para tener todos los detalles. Yo creo que estamos hablando de un tema tan delicado, que no puede seguir estando en la ley ni puede, obviamente, depender del ministro que esté de turno“, concluyó.