Expareja agredida por Jean Paul Pineda recordó lo ocurrido: “Lúcido es una persona y con alcohol otra”

“Hoy no reconozco mi cara y jamás quisiera que mi hija, hermana o quien sea pase por algo así”, manifestó la mujer.

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Su cuenta en la red social Instagram empleó Valentina Castro, la expareja de Jean Paul Pineda, para referirse a lo ocurrido el fin de semana y que terminó con el exfutbolista en prisión preventiva, luego de que ella realizó una denuncia por violencia intrafamiliar.

La decisión la tomó este lunes el Juzgado de Garantía de San Bernardo, tras formalizar a Pineda por los delitos de desacato y lesiones menos graves en contexto de VIF contra su expareja.

El hecho ocurrió luego de que en horas de la tarde del domingo el exfutbolista se reunió con Valentina Castro en un motel de la comuna.

Lo que dijo la expareja agredida por Jean Paul Pineda

La expareja de Jean Paul Pineda compartió una extensa publicación sobre lo ocurrido, en la que admitió que se arrepiente de haberse juntado con él y asumió que aquello fue una equivocación.

“Le avisé a mi mamá que no tenía buen presentimiento y de verdad me equivoqué. Tampoco pensé que él se trastornaría a ese nivel“, escribió.

Valentina Castro reconoció que “nunca había vivido una relación con violencia“, y sostuvo que “estar en una relación tóxica es un círculo muy difícil de salir y nunca imaginé o esperé llegar a pasar por esto“.

“Es súper difícil, más cuando la persona tiene problemas de alcohol, y lúcido es una persona y con alcohol otra“, planteó en otra parte de su publicación.

Reveló también que un par de semanas antes de lo ocurrido conversó con la familia del exfutbolista para pedirle que le consiguiera ayuda.

“Uno confía en que es la última vez… y de verdad es tormentoso“, complementó la expareja de Jean Paul Pineda.

“Hoy no reconozco mi cara y jamás quisiera que mi hija, hermana o quien sea pase por algo así“, manifestó la mujer.

También reveló que tras lo ocurrido “tengo muchos sentimientos encontrados y espero poder sanar y tratar todo esto”, y concluyó que “hoy me dedicaré a sanar por mí y por mi Isabella“.