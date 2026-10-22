“Presión de las bases”: dirigentes de camioneros no descartan paralización tras nueva alza de los combustibles

El presidente de Fedequinta, Iván Mateluna, argumentó que el gremio está enfrentando una situación insostenible por el incremento permanente de sus costos operacionales.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La nueva alza en el precio de los combustibles registrada a partir de este jueves 22 de octubre podría llevar a que los camioneros decreten una paralización de actividades, según alertó el presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Región de Valparaíso (Fedequinta), Iván Mateluna.

De acuerdo con lo manifestado por el dirigente, el gremio está enfrentando una situación insostenible, debido al incremento permanente de sus costos operacionales, en particular porque los generadores de carga no aceptan traspasar dichas alzas a los valores de los traslados.

Añadió que a ello se suma la informalidad que se vive en el sector, lo que complica en extremo mantener las tarifas que hagan viable cubrir los gastos asociados al combustible, las mantenciones y la operación de los camiones, y también advirtió que ante esta situación, los camioneros están perdiendo clientes.

Camioneros no descartan la paralización

En ese contexto, Iván Mateluna apuntó a la presión de las bases ante un eventual paro de actividades por parte del gremio.

“La presión de las bases nos llevará obligadamente a una paralización de las actividades“, afirmó el dirigente de los camioneros.

A la vez, el presidente de la Fedequinta recalcó que “el gobierno debe usar la banda que regule las alzas y las bajas de combustible“.

No obstante, manifestó que “creemos que en la reunión con las bases definitivamente se optará por paralizar la actividad“.

Por su parte, el presidente de los camioneros independientes de San Antonio, Manuel Araya, coincidió con que “no descartamos una paralización“.