Senapred reporta cientos de viviendas dañadas por lluvias en el Biobío y un incendio por rayo en Ñuble

El balance también registra 104 personas albergadas y 40 aisladas, mientras se mantiene la alerta roja en Arauco por riesgo de remoción en masa y se pronostican nuevas precipitaciones para este viernes.

El sistema frontal y las lluvias que afectan a la zona centro-sur del país deja hasta ahora 45 personas damnificadas, 104 albergadas y otras 40 aisladas, según el último balance entregado por la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián.

Además, se reportan cuatro viviendas destruidas, 713 con daños menores y 18 con afectaciones mayores, mientras otras 79 permanecen en evaluación. Entre las emergencias registradas se encuentra el incendio de una vivienda en Yungay, Región de Ñuble, provocado por la caída de un rayo.

Senapred reporta cientos de viviendas dañadas por lluvias en el Biobío

De acuerdo con Cebrián, para este viernes 23 de octubre se pronostican lluvias de distinta intensidad y tormentas eléctricas entre Coquimbo y Los Lagos, con posibles rachas de viento y granizos.

Entre las situaciones más complejas, en la Región del Maule se reportó el anegamiento de una escuela en Hualañé, lo que motivó la suspensión de clases para este viernes.

En Ñuble, además del incendio causado por un rayo en Yungay, se registraron anegamientos en Chillán. En tanto, la Región del Biobío concentra diversas afectaciones, ya que Hualpén contabiliza 180 viviendas con daños menores por filtraciones y anegamientos; Talcahuano registra 150 y Penco, otras 183.

En Concepción, las precipitaciones afectaron sectores como Santa Sabina, Lomas de San Sebastián, Los Fresnos, Tucapel y Angol Bajo, además de los pasos bajo nivel Mackena y Bonilla.

Por otra parte, en la comuna de Arauco se mantiene la alerta roja ante el riesgo de remoción en masa, por lo que Senapred solicitó a las autoridades locales limitar la exposición de personas en las zonas amenazadas.

La autoridad reiteró que las condiciones meteorológicas podrían seguir generando emergencias durante las próximas horas, debido a la continuidad de las lluvias y a la posibilidad de tormentas eléctricas en varias regiones del país.