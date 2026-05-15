Kast toma distancia de sus propios ministros y defiende que hospitales y consultorios reporten a migrantes

Kast fue más allá y propuso que las policías estén a cargo del control e identificación de todas las personas que concurran a los centros de salud.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast tomó distancia de los ministros de Interior y Salud y defendió que estamentos como colegios, hospitales, consultorios, Fonasa e Isapres reporten ante las autoridades a migrantes en situación irregular.

La propuesta de la Subsecretaría del Interior, presentada por Máximo Pavez en el Senado, y que es parte de la iniciativa para mejorar el mecanismo de las expulsiones administrativas, fue rechazada por la titular del Minsal, May Chomali, y por la Superintendencia de Salud, apuntando a que los datos clínicos son confidenciales y se estaría vulnerando la Ley de Derechos y Deberes del Paciente.

Ante esto, el presidente Kast planteó que “nosotros no estamos, y nunca dudaríamos de que hay que dar la atención médica de urgencia, como lo hemos señalado siempre. Y en eso yo comparto plenamente la preocupación de la ministra de atender a las personas que tengan alguna enfermedad, alguna urgencia. Eso siempre va a ocurrir”.

Sin embargo, el mandatario aseveró que “cuando personas se presentan a un servicio de salud y no se identifican, bueno, necesitamos algún grado de alerta. No para no atenderlo, sino porque de nuevo, en el mismo sentido del orden que requerimos en nuestro país, tenemos que ir teniendo información. Sin quitarle la atención médica de urgencia a nadie, nosotros tenemos que ir velando porque todas las personas en Chile se vayan identificando”.

En esta línea, José Antonio Kast apuntó que, para no vulnerar la Ley del Paciente, “por ejemplo, podríamos determinar que se vuelva a restablecer una presencia policial en cada uno de los servicios de salud para poder ir analizando a las personas, preguntando a las personas que se vayan identificando antes de entrar”.

“Nosotros lo que buscamos es que la situación se ordene y que sepamos quiénes están en Chile, y vamos a ir paso a paso avanzando. En algunas materias si existen dudas, las vamos a aclarar. Si en alguna indicación hay algo que resolver, lo vamos a resolver. Lo importante es la meta a la cual queremos llegar, que es el orden en nuestra patria, y que las personas que han ingresado irregularmente tengan claro que van a tener que abandonar el país y volver a solicitar la entrada, si es que están en condiciones de hacerlo, para entrar por la puerta”, reiteró el jefe de Estado.