Los argumentos de la administración Trump para acelerar deportación de niños inmigrantes bajo su custodia

Abogados especialistas revelaron que la aceleración de los plazos dificulta solicitar la protección inmigratoria a las que tienen derecho los menores de edad.

INSTAGRAM.

Alarma entre abogados y funcionarios de servicios vinculados a la infancia generó la decisión del gobierno de Donald Trump de acelerar la deportación de niños inmigrantes que permanecen bajo custodia del Gobierno.

De acuerdo con lo informado, las audiencias en las que un juez decide si el menor de edad permanecerá en Estados Unidos o será deportado se están adelantando semanas e incluso meses, lo que provoca que los abogados de los niños tengan mayores dificultades para obtener medidas en su favor.

Incluso ocurre que en ocasiones los niños que ingresaron al país por su cuenta o cuyos padres o tutores fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), deben comparecer ante el tribunal sin asistencia legal, según reportó CNN.

Es tal la presión que se ejerce sobre los menores de edad, que según la directora regional para la costa este de Kids in Need of Defense, Emily Norman, algunos se orinan encima cuando tienen que ir a juicio.

“Todos ellos están, en cierto modo, confundidos, asustados y frustrados“, afirma Scott Bassett, abogado director del Programa Infantil del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes.

Por qué la administración Trump acelera deportación de niños

De acuerdo con lo argumentado por funcionarios de la adminitración Trump, “muchos de estos niños corren el riesgo de ser víctimas de trata y explotación, y en algunos casos son trasladados a través de la frontera por cárteles en condiciones peligrosas y coercitivas”.

“Agilizar los casos ayuda a desmantelar esas redes y garantiza que los niños regresen a entornos seguros lo antes posible. Reducir el tiempo de detención también disminuye los costos para los contribuyentes y asegura que el sistema funcione según lo previsto”, complementó el portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Andrew Nixon.

En esa misma línea, un funcionario de la Casa Blanca le dijo al citado medio que se “está trabajando para desarticular los planes de los cárteles y devolver a los niños víctimas de trata a sus hogares y familias lo más rápido posible, de forma humanitaria”.

Los expertos afirman que los menores de edad inmigrantes que no tienen la compañía de un adulto constituyen una población especialmente vulnerable, ya que a menudo han sufrido traumas en su país de origen o durante el viaje.

Por ello, los abogados consultados por CNN afirmaron que se necesita tiempo para establecer una relación con ellos y comprender sus historias para, finalmente, solicitar la protección inmigratoria a la que tienen derecho. Sin embargo, señalan que los plazos acelerados socavan estos esfuerzos.