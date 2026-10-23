“Eligió una interpretación”: Amnistía Internacional critica al ministro Rabat por rebaja de condenas

Su director ejecutivo, Rodrigo Bustos, también cuestionó que Kast asevere que no sabía del tema y dijo que eso no lo deja “muy bien parado”.

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El director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) Chile, Rodrigo Bustos, criticó este jueves la rebaja de condenas que benefició a 56 sujetos que cumplían penas por abusos sexuales a menores de edad y aseguró que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, “eligió una interpretación dentro de las distintas posibilidades“.

De acuerdo con lo manifestado por Bustos, “cada día se plantean argumentos más erráticos” por parte del secretario de Estado.

El timonel de AI argumentó que “la Corte Suprema fue muy tajante diciendo que (las rebajas) es la decisión plena del ministerio que firma”.

En esa línea, planteó que “una cuestión distinta es lo que dice el ministro, que todo esto habría sido una jurisprudencia mayoritaria de la Corte”.

Ahondó en este punto y recalcó que “el ministro de Justicia eligió una interpretación dentro de distintas posibles interpretaciones“.

En la entrevista que le concedió a 24Horas, también recordó que el máximo tribunal del país ha fallado en contra de estos beneficios pese a tener “una interpretación mayoritaria” en favor en casos anteriores a 2022.

Al respecto, detalló que “la Corte Suprema ha tenido fallos en un sentido opuesto, denegando esas rebajas de condena. Entonces, lo primero es aclarar. Aquí el ministro de Justicia, Fernando Rabat, del gobierno del presidente Kast, decidió por vía administrativa conceder 56 rebajas de pena: 29 a violadores de niños y niñas y 27 a otras personas que han cometido distinto tipo de delitos sexuales en contra de niños y niñas de este país”, enfatizó.

Amnistía Internacional cuestiona a Kast por rebaja de condenas

En la oportunidad, el director ejecutivo de Amnistía Internacional también cuestionó que el Presidente José Antonio Kast asevere que no sabía de la firma del ministro Rabat que daría lugar a la rebaja de condenas.

Según planteó, más allá de cómo se produjo aquello, el mandatario chileno “no queda muy bien parado” tras lo ocurrido.

“Si es que sabía que el ministro estaba firmando (el decreto que concede las rebajas) o, si no sabía, al menos llama la atención que algo tan importante ocurra en su Gobierno y no tenga ningún antecedente“, enfatizó.

“En cualquier caso, lo complejo es que se haya hecho; es algo que no se puede revertir“, concluyó Rodrigo Bustos.