Médico condenado por abusos sexuales y otros: quiénes son algunos de los 56 que recibieron rebaja de penas

Entre los beneficiados figuran un médico condenado por cuatro abusos sexuales contra pacientes y otros sentenciados por delitos cometidos en Valparaíso.

La entrega de beneficios de rebaja de penas a 56 condenados mediante decretos del Ministerio de Justicia abrió un nuevo flanco para el Gobierno de José Antonio Kast.

Según consignó Reportajes Teletrece, alguno de los casos es un médico sentenciado por abusar sexualmente de sus pacientes en O’Higgins y otros condenados por delitos sexuales en Valparaíso.

Uno de los antecedentes que generó preocupación es el de un médico condenado en octubre de 2022 por cuatro abusos sexuales cometidos contra pacientes durante el ejercicio de su profesión. Cerca de 20 mujeres presentaron denuncias en su contra y, de acuerdo con la información recopilada por el medio, el hombre ya habría recuperado su libertad y estaría trabajando en un rubro diferente al de la medicina.

Otros dos casos corresponden a personas condenadas por delitos sexuales vinculados a una misma víctima en la Región de Valparaíso. Uno de ellos recibió una sentencia por violación reiterada, mientras que el otro fue condenado por abusos sexuales.

La revisión también identificó a un trabajador de la construcción que recibió una condena en diciembre de 2015 por atacar sexualmente a, al menos, cuatro personas.

Aunque el equipo periodístico accedió a los antecedentes de cuatro beneficiados, optó por mantener sus identidades en reserva y omitir detalles que pudieran exponer a las víctimas, con el propósito de resguardar su privacidad y evitar una nueva afectación.