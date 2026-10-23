Qué se sabe del escolar detenido por llevar un arma modificada a su liceo en San Miguel

Junto a la pistola los policías encontraron un cargador y dos cartuchos modificados, cada uno con un proyectil.

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A disposición para un primer control de detención quedó un escolar al que detuvo Carabineros, luego de que llegó a su liceo portando un arma de fogueo modificada.

El hecho ocurrió en el Liceo Técnico San Luis, en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana, y lo protagonizó un alumno de 16 años.

De acuerdo con la información proporcionada por la policía uniformada, en horas de la tarde de este jueves el establecimiento educacional alertó de la presencia de una pistola al interior de la mochila de un escolar.

Lo que se conoce del arma modificada que llevó el escolar

El reporte de Carabineros detalló que el procedimiento se inició poco antes de las 17:00 horas, después que se le informara que el arma de fuego se podía ver sin problemas, ya que la mochila estaba abierta cuando se detectó su presencia.

Tras arribar al liceo, el personal policial comprobó que se trataba de una pistola de fogueo marca BBM, modelo Bruni 92, calibre 9 milímetros.

De acuerdo con lo establecido en ese momento por los efectivos, el arma había sido modificada y adaptada para realizar disparos.

Junto a la pistola los policías encontraron un cargador y dos cartuchos modificados, cada uno con un proyectil.

Luego de proceder a la detención del escolar que llevó el arma al liceo, Carabineros lo puso a disposición del Ministerio Público, el que dispuso que pasara a control de detención.

El teniente Christian Manquilef reveló que el adolescente registra antecedentes policiales, aunque no tiene causas vigentes.