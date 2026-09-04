Estudiante de 13 años es apuñalado dentro de colegio: hay dos detenidos

El menor fue auxiliado tras la agresión, mientras la policía logró detener a dos presuntos involucrados.

Un estudiante de 13 años resultó herido tras ser atacado con un arma blanca al interior del Colegio Darío Salas, ubicado en el sector de Las Compañías, en La Serena. El hecho ocurrió durante la mañana de este viernes y movilizó a personal de Carabineros.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, dos adolescentes, de 14 y 15 años, habrían ingresado al establecimiento sin autorización y agredido al menor con un arma cortopunzante. Posteriormente, ambos habrían intentado escapar del recinto.

Los jóvenes fueron individualizados por testigos y posteriormente detenidos por efectivos de la Sexta Comisaría Las Compañías. El teniente Víctor Martinangeli confirmó el procedimiento.

“De acuerdo al procedimiento que se registró en horas de la mañana, un estudiante de 13 años resultó lesionado con arma blanca; gracias a las diligencias inmediatas, logramos la detención de dos sujetos, de 14 y 15 años”, señaló.

Respecto de la dinámica de la agresión, el oficial explicó que “habrían ingresado a este establecimiento educacional y habrían propinado las lesiones a este menor, según señalaron los testigos presenciales”.

Las circunstancias del ataque continúan siendo materia de investigación, mientras se desarrollan las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido al interior del establecimiento y determinar las responsabilidades correspondientes.