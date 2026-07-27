Colegio de Profesores apunta al Gobierno y acusa crisis de salud mental tras violencia escolar en La Granja

“¿Cómo llegamos a un punto en que una niña adolescente apuñala a una niña más pequeña dentro del mismo colegio? ¿Cómo llegamos a ese punto?”, indicó Mario Aguilar.

AGENCIA UNO

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, tuvo palabras para el dramático caso de violencia escolar en un establecimiento de La Granja, donde una alumna de 8° básico apuñaló en nueve ocasiones a una menor de 2° básico.

En una declaración pública, el titular del Magisterio expresó que “esta es una noticia terrible, que uno jamás quisiera tener que escuchar o comentar. Una estudiante de octavo básico de un colegio en La Granja apuñaló a otra estudiante del mismo colegio de segundo básico, de siete años, en el mismo establecimiento. Esto es terrible”.

“¿Cómo llegamos a un punto en que una niña adolescente apuñala a una niña más pequeña dentro del mismo colegio? ¿Cómo llegamos a ese punto?”, indicó Mario Aguilar, quien aseveró que no se trata de un caso aislado, sino que deja en evidencia una crisis estructural de salud mental en la educación.

El dirigente gremial sostuvo que estos hechos no pueden analizarse como casos aislados y aseguró que evidencian un problema estructural vinculado a la salud mental.

“Nosotros hemos dicho que estos hechos reflejan un grave problema de salud mental que está al interior de la sociedad chilena, pero que se refleja también en el interior de los colegios y que no hay herramientas, ni hay condiciones, ni hay políticas, ni hay planes para abordar este grave flagelo”, puntualizó.

En esta línea, Mario Aguilar recalcó que este tipo de problemáticas no han sido abordadas de forma integral por las autoridades, poniendo como ejemplo la Ley Escuelas Protegidas.

“Lo hemos dicho casi clamando en el desierto porque no nos han escuchado, no nos han escuchado ni las autoridades de Gobierno, ni nos ha escuchado el Parlamento, que se abrazaba por aprobar una ley que aumenta las sanciones, que aborda únicamente el aspecto punitivo”, acusó.

Aguilar agregó que “cuando hay hechos graves las sanciones corresponden y tienen que existir sanciones, pero eso no va a solucionar el problema de fondo. Eso es lo que hemos dicho y aquí está a la vista. Se aprobó la ley y no evitó una situación tan terrible como la que pasó hoy día en este colegio”.

“La niña atacada está herida, felizmente fuera de peligro, pero eso no le resta gravedad a lo que ocurrió y hemos dicho el problema de salud mental no se está abordando y es el problema más grave y más urgente que tiene la educación chilena y este tema lo refleja como lo reflejó la grave situación que ocurrió en Calama en el mes de marzo donde una funcionaria fue asesinada”, cerró el titular del Colegio de Profesores.