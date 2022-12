Ex senador de la UDI Hernan Larraín responde a Marta Herrera por intercesión en caso Penta

21 de Diciembre de 2022

Según ex el legislador de la UDI, el motivo de la cita con Abbott y Herrera fue el solicitar respuesta a un oficio enviado por los jefes de comité de senadores de RN y de la UDI sobre "el efecto que tenía en la representación democrática la excesiva demora en resolverse la situación procesal de algunos senadores".

Compartir

El ex senador de la UDI Hernán Larraín y ex ministro de Justicia de Sebastián Piñera, respondió mediante un comunicado a las declaraciones de la ex candidata a fiscal nacional Marta Herrera quien en una entrevista en CNN afirmó haber sostenido una reunión con él y el ex fiscal Jorge Abbott, donde el dirigente gremialista solicitó la suspensión condicional del procedimiento contra el senador Iván Moreira por el caso Penta, cuando el Ministerio Público indagó pagos irregulares a su campaña mediante el uso de boletas.

“En relación a las declaraciones de la abogada y funcionaria del ministerio público señora Marta Herrera, debo precisar lo siguiente: es de conocimiento público que, en mi calidad de jefe del comité de senadores de mi partido, solicité, siguiendo estrictamente las disposiciones de la ley de lobby, una reunión formal con el entonces fiscal nacional, don Jorge Abbott, en el mes de diciembre del año 2017″, dice el comunicado del ex senador Larraín.

El texto agrega que en “esa reunión, pública y formal, tuvo lugar en las oficinas del Fiscal nacional. El propósito de la audiencia fue el solicitar respuesta a un oficio, también público y formal, que habíamos enviado previamente los jefes de comité de senadores de Renovación Nacional y de la UDI para hacer presente el efecto que tenía en la representación democrática la excesiva demora en resolverse la situación procesal de algunos senadores“.

A raíz de las expresiones emitidas por la abogada del Ministerio Público, Sra. Marta Herrera, formulo la siguiente declaración: pic.twitter.com/H5Jfy5j8qr — Hernán Larraín F. (@HernanLarrainF) December 21, 2022

“La reunión no tuvo otro objetivo que el descrito y jamás se solicitó ni impunidad ni condena, si no sólo la más pronta solución a la tardanza indicada. Aunque entiendo y respeto perfectamente el estado de ánimo y el contexto en que la abogada Marta Herrera fórmula estas declaraciones, lamento que las haya emitido con posterioridad a su extensa presentación en el Senado, porque ellos habría permitido aclarar oportunamente sus dichos”, precisó

Finalmente el también ex ministro de Justicia señaló: “Si a juicio de ella hubiera existido la más mínima irregularidad en la actuación descrita, en su condición de funcionaria pública, debió haberlo hecho presente de inmediato y no cinco años después. No lo hizo por la evidente razón de qué nada irregular ni indebido existió en la reunión mencionada, en la que ella estuvo presente y fue participante“.

Consultado por este medio si deseaba agregar algo a su declaración expresó que está alejado de la política activa y prefirió no profundizar en la polémica con Herrera.