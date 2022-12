UDI descarta reuniones con Ángel Valencia tras dichos de Marta Herrera

21 de Diciembre de 2022

Javier Macaya, presidente de la UDI, aseguró que la colectividad no ha participado de encuentros con el candidato a fiscal nacional.

Compartir

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, descartó este miércoles que la colectividad haya mantenido reuniones con el abogada Ángel Valencia, uno de los candidatos a fiscal nacional.

El tema se instaló tras las declaraciones de la ex postulante a fiscal nacional Marta Herrera, quien aseguró que Valencia había participado en una comida con personas vinculadas al gremialismo.

“Supe de una comida que había existido -yo no estuve, por cierto-, pero entiendo que hubo una comida con el candidato Valencia, con gente vinculada al mundo de la UDI, pero no tengo mayores detalles… Sólo escuché, trascendió, que había sido el día de mi nominación. Entiendo que participó Andrés Chadwick, el ex ministro del Interior, estaba el señor Valencia y otras personas”, expresó la abogada en una entrevista a CNN Chile.

El aludido respondió a estas declaraciones y aseguró que el evento al que asistió estaba ligado a la Universidad San Sebastián, casa de estudios en donde se desempeña como profesor de planta y donde Chadwick es decano. También aseguró que ningún dirigente o parlamentario de algún partido político fue parte del acto.

La aclaración de la UDI

Tras un encuentro con el ex presidente Sebastián Piñera por las definiciones del nuevo proceso constituyente, el senador Macaya respondió a las dudas que surgieron a partir de los dichos de la ex candidata a fiscal nacional Marta Herrera.

“No tengo comentarios sobre el particular, nosotros nos formamos una convicción de que su candidatura (la de Herrera) era la continuidad del fiscal anterior“, expresó.

Sobre el caso de Valencia, el líder de la UDI “nosotros no participamos ni de reuniones, ni de cosas como las que ella menciona, por lo menos esta directiva (…) yo la descarto tajantemente y respeto un sentimiento que ella tiene hoy de haber sido descartada por el Senado, pero son las reglas del juego“.