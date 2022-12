Ángel Valencia le respondió a Marta Herrera en la nueva polémica por la carrera a fiscal nacional

21 de Diciembre de 2022

Luego de la derrota en el Senado, una comida en la casa de Andrés Chadwick motivó frases de ambos abogados.

El rechazo del Senado como la carta presidencial para asumir el cargo de fiscal nacional ha evolucionado en una polémica entre Marta Herrera, quien quedó en el camino, y Ángel Valencia, el abogado que reunió la mayor votación en la Corte Suprema y que no fue designado por Gabriel Boric.

El jurista, uno de los favoritos en la Cámara Alta, lideró la votación en dos oportunidades al interior del máximo tribunal en el país, sin embargo, su nombre generó debate en La Moneda, pues, en uno de los puntos que más ruido produjo, fue defensor de causas por abuso sexual como la del juez de Rancagua, Luis Barría.

En ese contexto, donde el Gobierno ha dicho que no ha vetado a ningún aspirante, Herrera sacó la voz tras su derrota y aseguró que “supe de una comida que había existido -yo no estuve, por cierto-, pero entiendo que hubo una comida con el candidato Valencia, con gente vinculada al mundo de la UDI, pero no tengo mayores detalles… Sólo escuché, trascendió, que había sido el día de mi nominación. Entiendo que participó Andrés Chadwick, el ex ministro del Interior, estaba el señor Valencia y otras personas”.

Estas palabras de la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica motivaron una respuesta de Valencia, quien argumentó que fue un evento universitario.

“El 14 de diciembre hubo una comida de los profesores de la Universidad San Sebastián, en la casa del decano (Chadwick desde abril), para celebrar la certificación por los seis años de la carrera de Derecho y el fin de año de académico. Fui invitado en mi calidad de profesor de planta, en las cátedras de Derecho Penal e Inteligencia Artificial”, dijo en CNN.

“En la cena no estuvo presente ningún senador, de ningún partido político, sólo profesores de esa casa de estudios”, complementó.