Los detalles de la querella que presentó Javier Macaya contra “Pancho Malo”

28 de Diciembre de 2022

El último acto de intimidación del "Team Patriota" en la sede de la UDI terminó en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

El sábado 17 de diciembre por la tarde, el autodenominado “Team Patriota” se acercó hasta la sede de la Unión Demócrata Independiente (UDI) para encarar a los dirigentes que ingresaban al recinto de calle Suecia, en Providencia. En esa ocasión, el presidente del partido, Javier Macaya, sufrió un “apriete” de este grupo de ultraderecha que lidera el ex jefe de la barra brava de Colo Colo, Francisco Muñoz Carrasco.

“Pancho Malo”, como fue reconocido desde joven en la Garra Blanca, se acercó al vehículo del senador cuando entraba al domicilio de la colectividad acompañado de sus hijos de 6 y 16 años. El hecho no pasó inadvertido y fue condenado por todos los sectores políticos, pues este grupo ha mantenido sus manifestaciones en varias instancias políticas durante el último tiempo. De hecho, el diputado Gonzalo Winter (CS) fue el último político que fue hostigado por este grupo.

“Fuimos atacados en la UDI por Francisco Muñoz y la turba que lo acompaña siempre. Hoy sobrepasaron el límite: no esperaremos que quienes lo respaldan con recursos renuncien a la violencia, para imponer sus posiciones. Presentaremos acciones legales”, dijo Macaya tras lo ocurrido.

El acusado, en tanto, sostuvo que “tratar a mujeres chilenas y de trabajo como turba, refleja la desconexión total de Javier Macaya. Nuestros hijos no tienen que vivir en un país socialista gracias a tus malos acuerdos que nadie pidió”.

Los detalles de la querella contra “Pancho Malo”

Finalmente, el senador de la UDI presentó la demanda en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en contra de “Pancho Malo” por los delitos de sedición (alzamiento colectivo y violento contra la autoridad) y daños calificados en grado de consumados (al vehículo).

Ese sábado de diciembre no fue la primera vez que Javier Macaya fue alcanzado por esta agrupación, pues, en septiembre, también sufrió un hecho similar cuando iba a una entrevista a Canal 13.

“Hicimos una presentación de algo que ojalá puedan analizar desde los distintos partidos políticos y desde el Gobierno también, porque existe una posibilidad de que en esto se pueda incorporar como querellante el Ministerio del Interior por tratar de materias de seguridad interior del Estado“, dijo el parlamentario.

“No es una querella por daños, no es una querella por amenazas. Es una querella básicamente por el delito de sedición. No me interesa darle publicidad, pero sí que tengamos un sola voz, porque es algo que se tiene que tomar en serio. Es volver a la lógica de el que amenaza, el que habla más fuerte o grita más fuerte, o amenaza la integridad de otras personas, consigue un objetivo político”, agregó.

“Una persona no puede gratuitamente afectar o amenazar el funcionamiento de las instituciones democráticas, ya sea porque no quiere que se haga nada, como es el caso del señor Muñoz, o porque quieran que se haga todo igual a lo que fracasó el 4 de septiembre pasado como ocurre con los señores que andan en bicicleta amenazando. Ojalá se mantenga alejado este personaje de la sede legislativa y de la sede de los partidos políticos de nuestro país”, cerró Macaya.