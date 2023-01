Las ironías del senador Flores para responderle a Boric: “No estamos en Kidzania, presidente”

5 de Enero de 2023

"¿A qué están jugando?", les preguntó el mandatario a los parlamentarios en la antesala de la tercera votación para elegir al fiscal nacional.

Compartir

“Yo les pregunto a los senadores, ¿a qué están jugando? Acá lo que importa es que la fiscalía pueda fortalecerse y no una disputa entre el Gobierno y el Senado”. Esa fue una de las frases que compartió el presidente Gabriel Boric después de entregar el nombre de Ángel Valencia como su tercera alternativa para ser fiscal nacional.

Desde el momento en que hizo el anuncio, las conversaciones entre las partes se han intensificado y el lunes se conocerá el resultado de la votación que desarrollará nuevamente la Cámara Alta tras las negativas a José Morales y Marta Herrera.

Su alocución no pasó inadvertida en el Congreso, tanto que el senador Iván Flores de la Democracia Cristiana (DC) le respondió con ironía al presidente de la República, haciendo alusión al Parque de Atracciones Kidzania, donde los niños llegan con sus padres para disfrazarse y simular tener distintos oficios.

“Si yo tuviera que responderle a un presidente de la República cuando se refiere al Senado respecto de a qué estamos jugando, yo quiero traer algo que se señaló hace un tiempo atrás. Es sobre Kidzania, este país imaginario, donde uno lleva los niños, quienes a cambio de una entrada juegan a ser carabineros, bomberos, médicos, a ser ministro, a ser Gobierno. No estamos en Kidzania, presidente, ni estamos jugando”, dijo el parlamentario, quien, además, aseguró que votará con plena independencia.

“Aquí hay una relación política que es muy seria y cada uno tiene que asumir su rol con seriedad. El Senado no juega y yo espero que el Gobierno no siga jugando tampoco a ser Gobierno. Falta postura de Estado. El presidente no puede bajar al ruedo cada vez que ocurre algo en este país. Para eso están los voceros, los ministros, todo el séquito de personas que tiene. Pareciera que no hay un segundo piso funcionando, pareciera que no hay quienes lo aconsejen respecto a lo que puede y debe decir un presidente. No debe meterse en otros poderes del Estado sin tener que denostar la función que cumple el Poder Judicial y ahora el Legislativo”, agregó el representante de la Región de Los Ríos.

Los indultos siguen generando cuestionamientos a Boric

En esta misma línea de respuestas irónicas, Flores prosiguió con su discurso tras las palabras del mandatario en la antesala de una votación que podría otorgarle tranquilidad a La Moneda o que podría generar un nuevo gran problema en caso de resolverse en contra de Ángel Valencia.

“Cuando tenga que dar explicaciones por este señor Castillo, este rebelde, el insurrecto Castillo, o cuando lo haga por Jorge Mateluna ante el Tribunal Constitucional, la verdad que el Gobierno está en algunos problemas. El mensaje es súper claro para el presidente, no siga castigando o denostando a otros poderes del Estado. Dedíquese a cumplir los compromisos que hace desde Santiago para las regiones porque hasta ahora ha habido mucho ruido y pocas nueces”, sostuvo.

“No me sorprende, esto ya es una seguidilla de actos o de maneras de proceder con algunos dichos del presidente. Hemos apoyado su elección y su gestión incluso no estando en el Gobierno, pero cansa. Cansa que en los primeros problemas que aparecen, el dedo siempre apunta al otro. Jamás hacia el corazón propio. Yo, humildemente, lo invito a hacer autocrítica y después busquemos la justificación en otros poderes del Estado”, cerró.