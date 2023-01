Corte Suprema valoró designación de nuevo ministro de Justicia: “Es un hombre que entiende y conoce el Poder Judicial”

11 de Enero de 2023

La vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, evitó referirse a los mecanismos propuestos para anular los indultos, ya que posiblemente podrían pasar por el Poder Judicial.

Compartir

La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, valoró la designación del abogado Luis Cordero Vega como nuevo ministro de Justicia, cargo que asumirá formalmente durante esta semana.

El también académico reemplazará a la ex ministra Marcela Ríos, quien salió del cargo tras la polémica por los 13 indultos otorgados a presos del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna, los que fueron cuestionados por el prontuario de delitos comunes de varios de los beneficiados.

El cambio de secretario de Estado también buscaría descomprimir la relación entre los poderes Ejecutivos y Judicial, que mostraron su distanciamiento en medio del proceso por la elección de fiscal nacional, que concluyó tras dos intentos fallidos con la aprobación del nombre de Ángel Valencia.

Vivanco tuvo palabras para el nuevo ministro expresó que “el nombramiento ha sido bien recibido por la Corte Suprema porque es un hombre que lo conocemos. En numerosas veces, comentado fallos, ha participado en actividades académicas (…) donde varios ministros hemos coincidido”.

“Tenemos una impresión muy buena de él en cuanto es un hombre con un gran conocimiento del derecho, a que es un hombre que entiende y conoce el Poder Judicial y que creo que podemos tener una excelente relación con él“, comentó.

La jueza del máximo tribunal adelantó que el pleno se reunirá con Cordero durante el jueves para una reunión protocolar, donde también se podrán abordar otros temas vinculados a la gestión judicial.

Suprema evita pronunciarse por indultos

Durante su vocería la ministra Ángela Vivanco analizó la situación de los indultos y las posibles fórmulas para anularlos, enfatizando que desde la Corte Suprema no pueden entregar ningún pronunciamiento en específico.

“Como ya es de conocimiento público el señor Contralor está pidiendo los antecedentes respecto de los decretos de indulto que se han dictado en días recientes. Y en consecuencia es un tema que posiblemente va a tener un tipo de decisión o resolución por parte del Contralor y eventualmente de otros organismos como podía ser caso del Poder Judicial“, señaló.

La vocera argumentó que “nosotros no vamos a adelantar ningún juicio sobre este tema, porque eventualmente por distintos caminos puede llegarse hasta el Poder Judicial. Y eses es el momento en que se tiene que pronunciar sobre la viabilidad jurídica o no de dejar sin efectos, corregir, modificar, etc, un decreto de indulto”.

“El Poder Judicial no puede empezar a pronunciarse sobre los mecanismos que los interesados pueden hacer valer frente a un decreto, porque los caminos pueden ser que eventualmente muchos o ninguno, según la interpretación que las partes y que los expertos en este tema puedan tener”, complementó.

Vivanco explicó que los tribunales sí podrán manifestarse si el tema llega a sede jurisdiccional, en donde se deberán pronunciar por la pertinencia o no de los recursos.