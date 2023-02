Lagos versus Bachelet: las cinco disputas más polémicas en el liderazgo del socialismo

1 de Febrero de 2023

Los ex presidentes Michelle Bachelet y Ricardo Lagos mantienen desde 2008 una lista de desavenencias políticas que han generado controversia al interior del mundo político, especialmente entre el PS y el PPD. El último choque fue por las listas de consejeros constitucionales.

Compartir

Aunque en 2005 el ex mandatario le entregó su apoyo a Michelle Bachelet para la primaria donde enfrentaría a la candidata de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, en el Socialismo Democrático señalan que con Ricardo Lagos se profundizaron las divergencias y los roces en 2008, luego del conflicto por el Transantiago.

Algunos socialistas consideran que el origen de las visiones distintas se encuentra en sus respectivos orígenes socialistas. Según explican, Bachelet tras el golpe de Estado fue detenida por la dictadura y en el exilio en Alemania Oriental cultivó un socialismo más radical, aunque mantiene un tono mesurado.

Mientras que Lagos, sostienen desde la ex Concertación, si bien tiene un estilo más duro de discurso, comenzó su carrera política en el Partido Radical y luego fichó en el PS. Asimismo, tras el Golpe se mostró distante de la órbita soviética y su exilio, en cambio, no fue en Europa del Este.

Estas son las cinco más grandes controversias suscitadas entre ambos ex mandatarios.

1. Caso de corrupción en EFE

En 2008, a dos años de dejar La Moneda, el ex jefe de Estado, en una gira por la Región de Los Lagos, dijo que es un “error” no haber dado platas a EFE y suspender el Puente Chacao. Luego de que la Contraloría informó de irregularidades en el plan trienal 2003-2005 de la red ferroviaria para modernizar el tramo Santiago-Temuco y la pérdida de 38 millones de pesos por fraude al fisco, Ricardo Lagos hizo una descarnada crítica a la administración de la entonces presidenta Michelle Bachelet por no continuar las obras.

“Ha habido una situación inadecuada de no dar continuidad a proyectos que venían. Yo dejé el ferrocarril y las estaciones que llegaban hasta acá. Dejé listo el plan de inversiones para el periodo 2006-2008 (…) Las cosas las dejamos hechas hasta el punto adecuado”, dijo Lagos.

Y agregó: “Lamento mucho que el nuevo gobierno recién haya firmado un plan de inversión en agosto del 2008″. Sobre el puente de Canal de Chacao dijo: “Ese puente tendrá que hacerse. Lo que se ha gastado ahora por no hacer ese puente son más o menos US$300 millones en una solución que no es la definitiva”.

Bachelet respondió: “Yo no tuve ningún conocimiento de un plan trienal de EFE” y precisó que luego de nombrar como presidente del directorio de la firma a Jorge Rodríguez Grossi, ex ministro de Economía de Lagos, “se inició de inmediato el trabajo para el plan trienal 2007-2010”.

“Y no quisiera pronunciarme para saber si el plan trienal que aparentemente se había realizado y al que no tuvimos entrega, hubiese sido lo que solucionaba los problemas de EFE o no (…) Hay lo que pudo haber sido el robo, la coima, las conductas ilegales que se produjeron, con las necesidades de EFE”, dijo la ex presidenta.

2. Polémica por la responsabilidad en la debacle del Transantiago

A fines de 2008 sucedió la polémica probablemente más recordada entre ambos ex jefes de Estado: la controversia sobre quién era responsable del Transantiago

Lagos sostuvo en una entrevista en televisión que la responsabilidad por la implementación del Transantiago fue de Michelle Bachelet “porque se implementó en su gobierno, no estaba listo, hubo dos ministros que dijeron que no estaba listo, que no lo podían echar a andar”, arguyó.

A lo que la ex directora de ONU Mujeres señaló: “Tenemos una opinión distinta y creo que aquí hubo problemas de diseño y de implementación (…). Él (Lagos) tuvo la mejor de las intenciones al desarrollar un sistema moderno (…), pero a la hora de desarrollarlo, los expertos se engolosinan y el papel aguanta cualquier cosa”.

3. Inverlink, MOP-Gate versus Penta y SQM

En 2016, en medio de las investigaciones por los casos de irregularidades en el financiamiento de campañas políticas, por servicios no prestados para la supuesta precampaña de Michelle Bachelet, y el caso Caval, el ex mandatario emitió nuevamente duras críticas contra el gobierno de Bachelet y también obtuvo una fuerte respuesta de la ex presidenta.

Según sostuvo el militante PS-PPD, el escándalo, donde debió renunciar el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, por tener boletas por servicios cuestionados por el SII, “es la peor crisis que ha tenido Chile desde que tengo memoria. Dejo aparte (…) el quiebre de nuestra democracia el año 1973 (…) lo que hay acá es una crisis de legitimidad asociada a una crisis de confianza. La ciudadanía no está confiando ni en las instituciones ni en los actores políticos”.

Tras sus dichos, Michelle Bachelet, en conversación con Radio Cooperativa, respondió al ex presidente: “Hay una crisis de confianza, pero no una crisis de institucionalidad en Chile (…) acá las instituciones están funcionando. Hay crisis de confianza y eso tiene mil razones”.

Sus palabras apuntaban a la crisis institucional que surgió en 2003 con el caso MOP-GATE y el Caso Inverlink.

El primero, un caso de cohecho ocurrido durante el período de Lagos, que incluyó a diputados y otras autoridades del entonces gobierno. El segundo, se descubrió cuando una secretaria del entonces presidente del Banco Central, Carlos Massad, filtraba informes reservados a la banca y que Lagos bautizó como la “teoría del jarrón”, y generó una crisis de confianza en la cadena de pagos, que puso en jaque al sistema financiero nacional.

4. Bachelet llama a votar apruebo, Lagos omite su opción

Poco antes del Plebiscito de Salida de la propuesta constitucional de la ex Convención, Ricardo Lagos afirmó que “Chile merece una Constitución que suscite consenso” y aseguró que mantendría en reserva cuál opción apoyaba, aunque tomó distancia del Apruebo.

El ex presidente Ricardo Lagos llamó a “continuar con el debate constitucional” hasta lograr una Carta Magna con “alto grado de aceptación ciudadana, que nos permita convivir dentro de ella”.

Dos semanas después de sus palabras, desde Perú, la entonces alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tomó distancia de Lagos y aseguró, aunque sin aludirlo, “yo sí estoy con el Apruebo”.

“Tengo una opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre, lo he dicho antes, estoy por el Apruebo”, dijo Bachelet.

Y agregó: “Lo he dicho también, en una manera simbólica, que me recuerda una canción de Pablo Milanés que dice ‘no es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé’. Entonces, yo sí estoy con el Apruebo”.

5. La desclasificación de los testimonios de la Comisión Valech

En su discurso del pasado 11 de septiembre de 2016, la ex presidenta Michelle Bachelet anunció que pondría “discusión inmediata” a un proyecto del diputado comunista Hugo Gutiérrez que levanta el secreto de 50 años sobre los antecedentes aportados a la Comisión Valech I para que la información sea entregada a los tribunales.

La mandataria justificó la decisión en que se requiere “avanzar en procesos que pueden estar detenidos y contribuir concretamente a la consecución de verdad, justicia y reparación” para las víctimas y sus familiares.

Dicha comisión fue creada en 2003 por el entonces presidente Ricardo Lagos, estuvo a cargo de monseñor Sergio Valech, y tenía como objetivo aclarar las identidades de quienes fueron víctimas de torturas y privación de libertad por motivos políticos, entre 1973 y 1990, pero resguardando sus denuncias.

Tras el anuncio de Bachelet, Lagos mostró reparos diciendo que “muchos no habrían declarado si hubiesen sabido que tendrían que exponer las humillaciones (…) hay que entender que en 2003 fue la primera vez en la historia en donde post dictadura se atrevieron a ver el drama de la prisión política y tortura”.