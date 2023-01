Guido Girardi sepulta a la lista única del oficialismo: “Será la lista del indulto”

16 de Enero de 2023

El ex senador PPD defendió que Socialismo Democrático vaya a la elección de Consejeros Constitucionales de forma separada al FA y PC.

El ex senador Guido Girardi (PPD) cuestionó la posible presentación de una lista única para el oficialismo para la elección del Consejo Constitucional, asegurando que es necesario que la centroizquierda busque ampliar las mayorías para enfrentar a la derecha.

El ex legislador es uno de los principales impulsores de las listas separadas entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, bloque conformado por el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC).

Tanto el FA como el propio presidente Gabriel Boric han llamado a los partidos a ponerse de acuerdo y presentarse unidos, considerando que el sistema electoral favorece a los bloques electorales más grandes por sobre la fragmentación.

Aquello se encuentra con la mirada de algunos sectores, especialmente desde el PPD, que temen que el mal momento que vive el Ejecutivo en popularidad afecte directamente el desempeño electoral de la centroizquierda. También apuntan a recuperar la identidad frente al bloque más de izquierda del Gobierno.

Ampliar las mayorías

En una entrevista a Radio Cooperativa, el ex senador Girardi afirmó que debido a la baja aprobación que tiene el Gobierno según las últimas encuestas, es necesario “intentar ampliar su mayoría, y es evidente que una sola lista eso reduce“.

“Hay mucha gente que votó por la Concertación, que votó por la presidenta Bachelet, por Lagos y que votaría por el Socialismo Democrático, pero no votará por una lista que está encabezada por el PC y el Frente Amplio. Menos en estos tiempos, menos después del indulto, cuando esa será la lista del indulto”, aseguró.

El ex parlamentario añadió que “hoy en La Moneda hay dos coaliciones, están Carolina Tohá, Mario Marcel, Ana Lya Uriarte y Manuel Monsalve. Hay que pensar qué sería del Gobierno si no estuvieran ellos, pero es evidente que no son parte de Apruebo Dignidad. Entonces aquello que se da en el Gobierno, ¿por qué no se puede dar también en las listas?”.