Las dificultades de Chile Vamos para conseguir candidatos a consejeros constitucionales

6 de Febrero de 2023

Según explican en la oposición, varios candidatos conocidos desistieron de postular en los últimos días debido a la inhabilidad que rige para los consejeros que deseen en 2024 competir en las municipales y en 2025 en las elecciones parlamentarias.

Luego de que el viernes lo hiciera el Partido Republicano, este lunes a mediodía Chile Vamos finalmente inscribió su pacto electoral para la elección del Consejo Constitucional del próximo 7 de mayo, con el nombre de Chile Seguro.

Al interior del bloque opositor, conformado por la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evópoli, se debatía en torno a dos diferencias: hacer pactos por omisión con el Partido Republicano y qué hacer frente a los candidatos que prefirieron declinar sus postulaciones poco antes de este lunes.

Hasta el viernes pasado se analizaba la posibilidad de hacer pactos por omisión, es decir que Chile Seguro o el Partido Republicano se abstuvieran respectivamente de presentar un candidato en alguna circunscripción para beneficiar un candidato único de la oposición. Sin embargo, la estrategia no prosperó.

Gloria Hutt, presidenta de Evópoli, apuntó a que había diferencias de fondo con los Republicanos. “Ellos se retiraron de la mesa del Acuerdo por Chile, después descalificaron el desarrollo del trabajo y su resultado. Es imposible ir con un socio cuyo objetivo es divergente totalmente al objetivo que nos inspira a nosotros, que es tener una nueva Constitución”, explicó Hutt.

En RN tampoco agradaba la idea de los subpactos. “Eso no estuvo dentro de los planes del sector. Nosotros cumplimos la palabra empeñada, en el sentido de que queríamos avanzar en el proceso. RN está dando un giro definitivo hacia el centro político”, explica Francisco Chahuán en conversación con EL DÍNAMO.

En Chile Vamos reconocen que la búsqueda de nombres fue difícil. Principalmente, debido a que, de acuerdo a la Ley Electoral, hay inhabilidades para los consejeros constitucionales que quisieran posteriormente postular para las elecciones municipales de 2024 y las parlamentarias de 2025.

Según explican en la oposición, entre quienes desistieron de postular en los últimos días se encuentran varios secretarios de Estado de Sebastián Piñera, entre ellos, el ex ministro de Trabajo, Nicolás Monckeberg (RN) por la Región Metropolitana; la ex ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, (Evópoli) por El Maule y el ex presidente de RN, Carlos Larraín, por Magallanes.