La respuesta de Camila Vallejo a las acusaciones de Pablo Maltés por la caída de su candidatura a consejero

10 de Febrero de 2023

La pareja de la diputada Pamela Jiles aseguró que desde La Moneda presionaron al PPD para eliminar su postulación por la región de Valparaíso.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió al paso de los dichos del periodista Pablo Maltés, pareja de la diputada Pamela Jiles (Ind), quien acusó a La Moneda de presionar al Partido por la Democracia (PPD) para bajar su candidatura a consejero constitucional por la región de Valparaíso.

El comunicador, conocido también como el “Abuelo”, aseguró que la colectividad oficialista le ofreció postularse como independiente en la lista Todo por Chile, opción que se cayó horas antes del cierre de las inscripciones de las candidaturas ante el Servicio Electoral (Servel).

“Después de las 10 de la noche un dirigente del PPD, que pidió reserva de su nombre, me advirtió que habían llamado a Natalia (Piergentili) desde La Moneda para que me bajara. Se intentó decir que era un veto de la DC, pero Alberto Undurraga, quien es una persona honorable, salió al paso y aseguró que no es así. Me consta que la DC y el PR estaban informados y conformes con mi candidatura en el pacto. Luego, el senador (Juan Ignacio) Latorre hizo pública la irritación del Ejecutivo con mi candidatura. ¿Cómo verá la ciudadanía que en medio de la tragedia de los incendios, en una crisis económica y de seguridad dramática, el Gobierno esté preocupado de bajar candidaturas ajenas?“, manifestó Maltés en una entrevista a El Mercurio.

Por su vínculo con el PPD, el “Abuelo” planteó que “ocurre que yo siento aprecio por Pepe Toro, joven y valioso dirigente del PPD, también por Marco Antonio Núñez y por la propia Natalia. Hemos trabajado unidos con la bancada PPD en el Congreso, hay una relación política y humana que para mí, por lo menos, es importante. Mi consideración fue más humana que política. Por eso acepté acompañarlos, pero por Valparaíso, que es donde tengo mi trabajo y donde vivo cuatro días de la semana. Ellos aceptaron de inmediato”.

La reacción de Gobierno

Durante un punto de prensa desde el Palacio de La Moneda, la ministra Vallejo se hizo cargo de las declaraciones de Maltés y aseguró que el Gobierno estuvo lejos de las negociaciones finales entre los partidos.

“Lo importante es que aquí siempre actuemos en unidad. El entendimiento de los partidos y de las coaliciones es fundamental para avanzar, pero no me voy a referir a declaraciones que no conozco. Esperamos siempre como Gobierno el mayor de los diálogos y entendimiento en democracia”, expresó.

Por la acusación del ex candidato a gobernador por la Región Metropolitana, ex diputada PC agregó que “tampoco corresponde estar desmintiendo o confirmando todo tipo de declaraciones que surgen de candidatos o futuros candidatos, porque la verdad es que no corresponde”.

“Los que emiten esas declaraciones son probablemente quiénes deben hacerse cargo, pero si el Gobierno debiera estar desmintiendo cada acusación que se levanta nos ocuparía mucho, mucho tiempo. Eso corresponde a otro lugar”, complementó.

Camila Vallejo reiteró que los partidos contaron con la autonomía para definir su acción de cara a las elecciones del 7 de mayo, y que desde el Ejecutivo respetarán sus resoluciones.