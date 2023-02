Los descargos del “Abuelo”: Pablo Maltés acusó a La Moneda de bajar su candidatura por el PPD

9 de Febrero de 2023

La pareja de la diputada Pamela Jiles aseguró que la directiva del partido le había pedido acompañar a Natalia Piergentili en su lista por la RM.

Compartir

Pablo Maltés, pareja de la diputada Pamela Jiles, aseguró que hubo presiones desde el Palacio de La Moneda para que el Partido por la Democracia (PPD) bajara su candidatura a consejero constitucional por la lista Todo por Chile.

El periodista -conocido también como el “Abuelo”- fue una de las figuras más controversiales que surgieron en medio de la inscripción de listas de candidatos. Sus duras críticas hacia el gobierno del presidente Gabriel Boric hicieron que muchos sectores del oficialismo cuestionaran el intento del PPD de llevarlo como postulante.

En una entrevista a El Mercurio, Maltés dijo que fue la propia directiva del PPD que se acercó a él para ser candidato, y que el plan iniciar era que postulara por la Región Metropolitana y no por Valparaíso como se deslizó durante la jornada de inscripciones.

“(Me contactaron) desde la presidencia y vicepresidencia del PPD. Dos días antes de la inscripción, cuando separaron definitivamente las listas del llamado Socialismo Democrático y Natalia Piergentili anunció que ella iría como candidata, me pidieron acompañarla en su lista por la RM“, señaló.

El ex candidato a gobernador por la Región Metropolitana añadió que “respondí que no es adecuado participar en un proceso que no ha considerado a la ciudadanía, con un acuerdo de los partidos fraguado a espaldas de la gente. La dirección del PPD insistió todo el fin de semana“.

La presión desde La Moneda

Pablo Maltés también detalló los argumentos que le habrían entregado desde el PPD para convencerlo a ser candidato a consejero, precisando incluso que estaba fuera del país al momento de recibir el ofrecimiento.

“Ellos me pedían apoyarlos. Me hicieron ver que habían dado una batalla muy importante para ampliar su electorado y no desaparecer. Que habían resistido la presión de Boric sin capitular. Que Natalia estaba sola y atacada por todos los flancos. Acepté la petición como un gesto de caballerosidad y fraternidad hacia ellos. De hecho, estaba fuera de Chile y tuve que apurar mi regreso para poder realizar el proceso de inscripción ante el Servel“, destacó.

Por la bajada de su candidatura, el periodista afirmó que desde el partido no le entregaron ninguna explicación, aunque afirmó que un dirigente le comentó de manera reservada sobre eventuales presiones desde el Gobierno.

“Después de las 10 de la noche un dirigente del PPD, que pidió reserva de su nombre, me advirtió que habían llamado a Natalia desde La Moneda para que me bajara. Se intentó decir que era un veto de la DC, pero Alberto Undurraga, quien es una persona honorable, salió al paso y aseguró que no es así. Me consta que la DC y el PR estaban informados y conformes con mi candidatura en el pacto. Luego, el senador (Juan Ignacio) Latorre hizo pública la irritación del Ejecutivo con mi candidatura. ¿Cómo verá la ciudadanía que en medio de la tragedia de los incendios, en una crisis económica y de seguridad dramática, el Gobierno esté preocupado de bajar candidaturas ajenas?“, manifestó.

Por su vínculo con el partido oficialisra, el “Abuelo” planteó que “ocurre que yo siento aprecio por Pepe Toro, joven y valioso dirigente del PPD, también por Marco Antonio Núñez y por la propia Natalia. Hemos trabajado unidos con la bancada PPD en el Congreso, hay una relación política y humana que para mí, por lo menos, es importante. Mi consideración fue más humana que política. Por eso acepté acompañarlos, pero por Valparaíso, que es donde tengo mi trabajo y donde vivo cuatro días de la semana. Ellos aceptaron de inmediato”.