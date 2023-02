Gobierno perseguirá a la CAM por atentado durante los incendios forestales

17 de Febrero de 2023

En Teodoro Schmidt se generó un gran siniestro después de la acción de la Coordinadora Arauco Malleco.

Un ataque incendiario en el fundo Santa Ilsia de Teodoro Schmidt terminó con cinco máquinas destruidas por acción de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). La agrupación de comuneros mapuche se adjudicó horas más tarde este atentado que fue perpetrado el miércoles en esta comuna de la Región de La Araucanía contra la forestal Mininco, el cual propició un incendio forestal.

En un comunicado que fue compartido, como es habitual, por el sitio Werkén Noticias, la CAM aseguró que para realizar esta acción se contemplaron aspectos para que “fuera fácil” la posterior labor de los voluntarios de Bomberos.

“En esta acción no resultaron personas lesionadas y dejamos en claro que se tomaron en cuenta las condiciones del terreno y clima para asegurarnos de no exponer a la población civil, viviendas ni terrenos de comunidades aledañas”, argumentaron.

La reacción de Tohá

“No sé en qué agenda de reivindicación indígena eso puede tener justificación. Eso está claramente tipificado en nuestro ordenamiento jurídico, prender incendios cuando hay condiciones como las actuales es un delito de riesgo que pone en peligro a la población. Esos cálculos que dice la CAM que hizo, no sé en base a qué puede hacerlos. Un incendio en estas condiciones no es controlable, por lo tanto desde el momento en que decide hacer una acción de ese tipo, está poniendo en riesgo la vida de personas”, enfatizó Carolina Tohá, ministra del Interior.

La secretaria de Estado, además, anunció con énfasis que La Moneda se querellará contra la Coordinadora Arauco Malleco por este caso: “En todas las materias, y así lo hemos hecho, en que tengamos antecedentes de que hay intencionalidad en la generación de incendios, el Gobierno está tomando acciones legales de querellas y, por cierto, trabajando y coordinando con los organismos del caso, las policías, la PDI y muy especialmente con la fiscalía para que se les ponga un gran foco y prioridad a estas investigaciones“.

En la ocasión, Toha detalló que se mantienen 58 incendios forestales en combate y 114 controlados. Confirmó que el 25% de los siniestros son intencionales.