Delegado de La Araucanía y ataque incendiario en Collipulli: “Son actos criminales que vamos a perseguir”

11 de Febrero de 2023

José Montalva, delegado presidencial de La Araucanía, entregó su repudio al ataque incendiario registrado en la comuna de Collipulli, donde una camioneta resultó quemada.

Montalva fue parte de un encuentro con los ministros Giorgio Jackson y Diego Pardow para analizar la situación de los incendios forestales que afectan a la región.

La autoridad regional indicó que, según la información proporcionada por Carabineros, “tres personas habrían descendido de una camioneta y procedieron a prender la misma”.

Para el delegado presidencial de La Araucanía, se trata de “hechos criminales de personas que no tienen ninguna mirada respecto a la humanidad, acá hay actos criminales que no solamente reprochamos, (sino) que los vamos a perseguir”.

“El hecho de ayer no tiene otro objetivo que generar temor en las personas y no tienen ninguna consideración. Tenemos a Bomberos y brigadistas desplegados, tenemos muertes no solo de víctimas de incendios sino que muertes mártires combatientes en la región y hay personas que están cometiendo este tipo de atentados”, indicó José Montalva en declaraciones reproducidas por radio Cooperativa.

Para Montalva, los responsables de este tipo de hechos “deben estar en un lugar y ese es la cárcel. Para eso nosotros vamos a trabajar incansablemente, el día lunes tenemos un comité policial justamente para reforzar esto”.