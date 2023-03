“La consideramos de oposición”: Uriarte fija postura del Gobierno ante Pamela Jiles

14 de Marzo de 2023

La ministra de la Segpres aseguró que la diputada independiente se comprometió a votar a favor de la reforma tributaria, pero finalmente "no cumplió".

La ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, aseguró este martes que la diputada independiente Pamela Jiles había comprometido su voto a favor de la reforma tributaria, precisando que con su ausencia se demostró que era parte de la oposición al Gobierno.

La ex militante del Partido Humanista (PH) salió de la sala durante la votación del proyecto, cuya idea de legislar terminó siendo rechazada.

Debido a esto Jiles fue duramente recriminada por sus colegas del oficialismo. La diputada Karol Cariola (PC) le dijo directamente “te cagaste a Chile”, mientras que Lorena Pizarro (PC) la encaró y le señaló que “¡con el pueblo no hay que enjuagarse la boca!”.

La periodista y ex panelista de farándula se ha enfrentado en varias oportunidades al Gobierno, especialmente por la tramitación del proyecto de sexto retiro de fondos previsionales, el que es rechazado por el presidente Gabriel Boric y el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

La congresista también tiene rencillas anteriores con el mandatario y el Frente Amplio (FA), pacto al que perteneció hasta 2019 cuando era parte del PH.

Uriarte por voto de Jiles: “Le creímos y no cumplió”

La ministra Ana Lya Uriarte habló sobre la situación con la diputada Pamela Jiles, enfatizando que la legisladora había comprometido su respaldo al ajuste tributario propuesto por el Ejecutivo.

“En las ocasiones anteriores que la diputada Jiles ha votado en contra de propuestas del Gobierno de distinto tipo no ha habido un compromiso con nosotros, por lo tanto no le asignamos ninguna responsabilidad porque no comprometió nada”, expresó la secretaria de Estado a radio Duna.

La titular de la Segpres añadió que “en esta oportunidad sí nos comprometió, le creímos y no cumplió“.

Uriarte también manifestó que lo ocurrido con esta votación clarifica totalmente la postura que tiene Pamela Jiles ante el Gobierno, precisando que ya no se contará con ella para conseguir apoyos para los proyectos.

“Hay un antes y un después respecto a esa confianza. No contamos con su voto como una cuestión definitiva y la consideramos derechamente de oposición respecto de los proyectos del Gobierno“, manifestó.