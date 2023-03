Michelle Bachelet descarta nueva aventura presidencial: “Dos veces es suficiente”

14 de Marzo de 2023

En cuanto a su rol como otrora mandataria, Michelle Bachelet sostuvo que "la gracia que tiene es que uno puede definir las cosas a las cuales quiere dedicarse, y no tener que estar otros planificándote la vida".

La ex presidenta Michelle Bachelet descartó de plano una eventual candidatura para buscar por tercera vez a La Moneda, dejando en claro que “dos veces es suficiente”.

La ex jefa de Estado fue parte del conversatorio “Soñando para transformar” de la Fundación Tremendas, donde se le consultó sobre el rol que debería jugar como una mujer en recibir la banda presidencial.

“Tal vez debería decir ninguno, pero lo cierto es que la semana pasada y ésta he estado en muchos actos por el Día de la Mujer (…) Lo que veo, desde siempre, me importaba que las niñas, las adolescentes, las mujeres pudieran tener más derechos, más oportunidades como todos nos merecemos, la dignidad y el respeto que todos nos merecemos. Cuando fui ministra de Salud también trabajamos sobre el tema de una política de género en salud, cuando fui ministra de Defensa me preocupé de incorporar más mujeres a las Fuerzas Armadas y como presidenta también”, argumentó.

En esta línea, apuntó que “cada vez que me dicen qué va a hacer y los periodistas se ponen nerviosos, se va a tirar de nuevo a candidata a presidenta, por ningún motivo, esa respuesta la tengo clarita, por ningún motivo, dos veces es suficiente”.

“Amo a mi pueblo (…) Y por lo tanto, tampoco puedo quedarme fuera de todo, no tengo un rol específico y no me interesa un rol específico, si sé que por mi historia de vida soy conocida nacionalmente, pero también internacionalmente, entonces de qué manera puedo contribuir en América Latina a apoyar grupos que quieren hacer más acción ambientalista para asegurar que presidentes tomen decisiones en pos del medioambiente”, sentenció Michelle Bachelet.