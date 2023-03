Los dardos de Rodolfo Carter a Gabriel Boric: “Ha denigrado el cargo de presidente de la República”

19 de Marzo de 2023

El alcalde de La Florida también se refirió a una eventual candidatura presidencial y a su cercanía con el PDG y José Antonio Kast.

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, lanzó duros dardos a la labor desarrollada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, cuestionando los indultos presidenciales entregados a presos del estallido social.

El jefe comunal estuvo en Estado Nacional de TVN, donde planteó que “yo quiero creer que el presidente Boric ha hecho un cambio, es un hombre culto, creo que ama a Chile, pero creo que tiene demasiadas contradicciones que minan su credibilidad, ha perdido demasiado tiempo para pedir disculpas por los errores que ha cometido y creo que, además, tiene una conducta que es aún peor, siempre se esconde detrás de otros para no asumir su responsabilidad”.

En esta línea, Carter puso como ejemplo los indultos presidenciales, indicando que “hay una política de Estado que fracasó rotundamente, particularmente los indultos, en donde por primera vez en la historia estos indultos se convierten en un culto de los amigos, del sector político. No sabemos si está pagando favores a Hugo Gutiérrez y el Partido Comunista, porque lo que no pueden decir es que no sabían a quién estaban indultando”.

“Chile necesita urgentemente recuperar la credibilidad en sus autoridades, en la policía, en los tribunales, en el Presidente de la República, en los alcaldes también. La Presidencia de la República, más allá de quién la habita, es algo que nos ha enorgullecido siempre”, puntualizó.

Es por esto que para el alcalde de la Florida, Gabriel Boric “ha denigrado el cargo de presidente de la República. Creo que para él es muy malo como persona, creo que le queda muy poco tiempo para corregir, porque la credibilidad que tiene hoy día es tan delgada como una capa de hielo”.

Respecto a una eventual candidatura presidencial y sus acercamientos con el PDG y José Antonio Kast, Rodolfo Carter declaró que “pertenecemos a familias políticas distintas (con Franco Parisi). Tengo una muy buena relación con él. Me escribió hace un par de días para pedirme ayuda con algunos constituyentes del PDG, no tengo ningún problema en darle alguna ayuda, porque querían saber de algunas ideas que yo tenía. Y así también tengo muy buenas relaciones con José Antonio Kast, a quien conozco hace muchos años, tenemos una relación cívica espléndida, pero mi domicilio es la centro-derecha”.