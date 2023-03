Tucapel Jiménez le recordó a Ricardo Lagos que indultó al asesino de su padre: “Debería guardar silencio”

21 de Marzo de 2023

Esto, en alusión al indulto otorgado en 2005 a Manuel Contreras Donaire, condenado por el asesinato de su padre, Tucapel Jiménez Alfaro.

Tucapel Jiménez, embajador de Chile en Suecia, salió al paso de los cuestionamientos del ex presidente Ricardo Lagos a los indultos presidenciales otorgados por el actual mandatario, Gabriel Boric, y lo instó a “guardar absoluto silencio” en esta polémica.

Y es que Lagos expresó que no entendía la decisión de entregar el beneficio al ex frentista Jorge Mateluna, a quien indultó en 2004, asegurando que estableció requisitos para que no pudiera indultar a una persona dos veces.

En una entrevista a La Segunda, Ricardo Lagos Escobar acusó que Boric “está ejerciendo es una facultad que viene del medioevo. En aquellos tiempos donde el príncipe, quien quiera que fuera, o el rey, tenía no solamente la capacidad de cortar la cabeza, porque no existía el Poder Judicial”.

Frente a estas palabras, el militante PPD y actual representante diplomático de Chile en Suecia, emitió una declaración pública, donde plantea que “las declaraciones del expresidente Ricardo Lagos resultan realmente impresentables y reflejan una falta de coherencia incomprensible”.

“Yo creo que en este tema, sólo en este tema, Ricardo Lagos debería guardar absoluto silencio, debido a que nosotros como familia fuimos víctimas de un indulto otorgado por él a un criminal de Punta Peuco, que se convirtió en uno de los procesos de indulto más negligentes que se realizaron en nuestro país. Se equivocaron de carpeta, de nombre, y hasta el día de hoy piensan que se indultó a otra persona”, disparó Tucapel Jiménez.

Para el embajador, darle la libertad a ex miembro de la CNI “fue una de las decisiones más rechazadas por la ciudadanía. No existían las redes sociales y, así y todo, el expresidente estuvo más de dos semanas tratando de salirse del tema, tratando de justificar lo injustificable, ya que Contreras Donaire no era la persona a la que iban a indultar”.

“Nos hemos caracterizado por ser una familia que no se ha dejado llevar por el rencor, pero frente a las declaraciones de Ricardo Lagos no podemos quedarnos callados o inmunes ante una situación tan impresentable como ésta”, sentenció Jiménez.