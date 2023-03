Nueva polémica de María Luisa Cordero: acusa a senadora Campillai de “no ser ciega”

22 de Marzo de 2023

Junto con ello, María Luisa Cordero cuestionó a la legisladora por "mandar a quemar el país y el Metro".

La diputada María Luisa Cordero (IND-RN) protagonizó una nueva polémica, luego que pusiera en duda las secuelas que causó el impacto de una bomba lacrimógena en el rostro de la senadora Fabiola Campillai, quedando ciega y además perdiendo el gusto y el olfato.

En entrevista en radio El Conquistador, la parlamentaria de oposición cuestionó el real estado de Campillai, asegurando “se descubrió que ve, te acuerdas que dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno”.

“Ella no es totalmente ciega, tiene un ojo que le funciona. Un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le sacó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total“, agregó.

Este hecho fue denunciado por el senador PC Daniel Núñez, quien indicó que se denunció a la diputada a la Comisión de Ética de la Cámara Baja.

Este nivel de mentiras es inaceptable y una tremenda canallada contra la senadora Campillai.

La diputada que emite tamaña infamia no puede quedar impune y el cargo no puede usarse para fakenews



Senado pidió a la Cámara de diputados llevar a Com de ética a diputada Cordero pic.twitter.com/MfFwdnwxf3 March 22, 2023

Por su parte, la propia senadora Fabiola Campillai le respondió desde el Senado, donde todos sus integrantes le entregaron su apoyo.

Campillai, quien terminó llorando, declaró que “les agradezco este apoyo que hoy me están dando, de verdad no entiendo cómo una persona trabajadora de la área de la salud, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy”.

“Esta es una nueva revictimización, en la cual muchas veces he querido no haber vivido, he querido no recordarla. Cuántas veces tuve operaciones en las cuales cuando salía de la sala, eran dolores tremendos, que ni se pueden imaginar”, indicó la senadora, quien agregó que “a lo largo de este tiempo he tratado de salir adelante, porque al peinarme todos los días me doy cuenta de lo que me ocurrió de nuevo. Al no poder admirar a mis hijos o a mi esposo, vuelvo a recordar lo que me pasó. Es terrible vivir lo que yo viví”.