VIDEO – Suicidio y esquizofrenia: la nueva polémica de María Luisa Cordero en la Cámara

8 de Abril de 2024

La discusión de la Ley Corta de Isapres generó una discusión entre la legisladora y su par Hernán Palma.

La diputada María Luisa Cordero (IND-RN) protagonizó una nueva polémica en la Cámara de Diputados, lo que hizo que se viviera un incómodo momento en la Comisión de Salud.

Esto, ya que mientras se discutía la Ley Corta de Isapres en la instancia parlamentaria, el UDI Daniel Lilayu citara un estudio del Centro de Políticas Públicas, a cargo de Paula Daza, apuntando que si las instituciones de salud privada quiebran, tendrá un efecto fatal en la población.

El legislador planteó para ejemplificar que “un paciente con esquizofrenia, con una interrupción de más de un mes de antisicóticos, podría aumentar” el riesgo de suicidio.

Ante estas palabras, la diputada María Luisa Cordero le mandó un mensaje a la ex subsecretaria de Salud Pública: “decirle a la doctora Daza que yo le hago clase de psiquiatría, si hay alguien que no se suicida son los esquizofrénicos. Los que se suicidan son los papás de los esquizofrénicos, que los tienen que aguantar”.

La afirmación de Cordero generó el enojo del diputado Hernán Palma (IND), quien le recalcó que “yo tengo una hija esquizofrénica y créanme que no tengo ganas de suicidarme”.

“Doctora Cordero, no lo puedo soportar. No, su ironía no me hace ningún chiste, permiso. Encuentro que este espacio ha llegado a límites insostenibles”, agregó Palma, quien dejó la Comisión de Salud.

Ante esto, se está analizando que María Luisa Cordero pase a la Comisión de Ética de la Cámara Baja.