Ley Nain-Retamal: Tohá compromete “respuesta contundente” por uso de cámaras en procedimientos policiales

2 de Abril de 2023

La ministra Carolina Tohá accedio a la petición que hizo el senador Felipe Kast respecto al uso de cámaras por parte de Carabineros.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, participó este sábado en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, donde se dio inicio a la discusión del proyecto de Ley Naín-Retamal.

En la instancia, el senador Felipe Kast (EVO) planteó la necesidad de que Carabineros utilice cámaras durante procedimientos policiales. Ante esto, la secretaria de Estado se comprometió a tener una “respuesta contundente”.

“Es conocido que nosotros hemos tenido muchas aprehensiones y hemos buscado fórmulas distintas a esta idea de esta presunción general en el Código Penal, pero algunas fórmulas que en algún minuto exploramos incluían el factor de las cámaras, porque la presencia puede reducir el margen de riesgo que tenemos en cualquier norma que tengamos, tremendamente”, dijo.

Carolina Tohá recordó que para el estallido social, “justamente por la conmoción que hubo en torno a los procedimientos policiales, se hizo una compra gigantesca de cámaras para que los procedimientos se hicieran apoyados por este registro y lamentablemente esa compra se hizo con una tecnología equivocada que en la práctica ha hecho inoperante las cámaras“.

“En el periodo que llevamos con el presidente Boric en La Moneda, cuando hemos levantado prioridades para las compras, han aparecido muchas necesidades, esta no ha sido la primera (…) Ahora, este tema me parece de la mayor importancia, porque no solo tiene que ver con la protección, sino con la certeza jurídica, la transparencia, entre otras”, agregó.

Por todo lo anterior, la ministra del Interior se comprometió a “tener esta discusión a máxima velocidad en el Ejecutivo y ver qué podemos proponer al respecto, porque algo que definitivamente creo que la sesión ha confirmado es que este es un tema delicado que a veces en la necesidad de dar señales rápidas, podemos tomarlo son realmente dar señales correctas”.