Carter emplaza a Tohá tras baleo a Carabineros en La Florida: “La hago responsable por su ceguera y su sectarismo (…) conteste el teléfono”

12 de Abril de 2023

El alcalde de La Florida enfrentó a la Ministra del Interior tras un nuevo incidente entre policías y delincuentes en su comuna.

Pasadas las 14:00 horas de este miércoles comenzaron a conocerse los detalles del enfrentamiento que dejó a tres carabineros heridos de bala y un delincuente muerto en el sector Los Quillayes de La Florida. El enfrentamiento ocurrió, de acuerdo a la versión del alcalde Rodolfo Carter, muy cerca de las ampliaciones que fueron demolidas en el plan que lidera el jefe comunal contra las denominadas “narco-casas”.

“Nosotros dijimos desde siempre que este era un barrio muy complejo que había que abordarlo y el Gobierno nos calificó de efectista. Para variar le acaba de explotar la realidad porque a las dos de la tarde un grupo de carabineros de la 36° Comisaría que se encontraba realizando un control de tránsito fueron enfrentados por delincuentes, resultando heridos tres policías y un delincuente muerto”, explicó la máxima autoridad floridana antes de trasladarse hasta el Hospital de Carabineros (Hoscar) para visitar a los policías afectados por los disparos.

Desde el Hospital de Carabineros en Ñuñoa, Rodolfo Carter extendió sus críticas a La Moneda, en especial, a la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Participé en la evacuación de Carabineros. No me pidan que haga un diagnóstico médico, porque no estoy para eso. Cuesta controlar la indignación moral, el Gobierno es negligente y silencioso. Carolina Tohá tiene que terminar con el show, no nos contesta el teléfono. Se dedican a pelear con un alcalde, cuando lo relevante ahora es que un niño vuelve a casa y se tenga que esconder debajo de una cama como está pasando en este minuto”, profundizó.

Carter pide respaldo policial y Estado de Excepción

“Corresponde evaluar el Estado de Excepción para Santiago y terminar con el sectarismo político. Gracias a Dios no tendremos Carabineros fallecidos. Necesitamos respaldo policial para el barrio de Los Quillayes. Respecto de las policías, el Ministerio del Interior es el que da las órdenes y nos quitaron la fuerza pública porque les desagrada este alcalde”, expresó Carter previo a extender sus críticas a Tohá.

“No se salva ningún Gobierno. El 5 de marzo le dijimos a la ministra Tohá vaya a Los Quillayes y nunca más nos contestó. Queremos que nos expliquen por qué sólo una de las comunas que están en el plan de seguridad no es del oficialismo. Al parecer el Gobierno sólo gobierna para la izquierda. Han ignorado sistemáticamente este tema. Un sesgo político y una odiosidad malentendida han castigado a una comuna completa. Hoy día la realidad les explota en la cara“, complementó Carter.