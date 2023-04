Nuevo round de Carter con un concejal: “Es como lenguaje de reggaetón”

12 de Abril de 2023

El integrante del concejo municipal se sumó a los cuestionamientos al jefe comunal por su constante presencia en programas de televisión.

Compartir

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, mantuvo un nuevo enfrentamiento verbal al interior del concejo municipal, luego de que el concejal Reinaldo Rosales cuestionara su contante presencia en programas de televisión.

La máxima autoridad floridana vivió un tercer episodio por el tema en los últimos días, tras lo ocurrido con la concejala comunista de La Florida, Marcela Abedrapo, y la candidata a consejera constitucional de Revolución Democrática, Valeria Cárcamo.

Durante la sesión del concejo municipal realizada este martes 11 de abril, el concejal Reinaldo Rosales mencionó una “presentación que yo hice a Contraloría para que se pronunciara acerca de la dedicación que usted ha tenido de ‘pasearse’ de programa de TV a programa de TV en horario de servicio“.

También lo emplazó a reconocer que no había dicho la verdad cuando sostuvo que el concejal ganaba 4 millones de pesos, algo que el alcalde Rodolfo Carter admitió.

“Lenguaje de reggaetón”

Sin embargo, Rodolfo Carter se desvió de la controversia planteada por el edil al centrarse en el lenguaje empleado por Rosales.

“Fíjese bien en la redacción de su frase. Yo sé que usted tiene mucho rencor acumulado“, sostuvo Carter, según reportó radio Cooperativa.

“¿De dónde saca usted que uno se pasea? Use las palabras correctamente, usted es un profesional del Derecho, debe usar bien el lenguaje“, lo emplazó el alcalde floridano.

“Cuando usted plantea ‘pasearse’… ¿Se da cuenta del lenguaje desprolijo y vulgar que usted usa? Es como que yo dijera ‘te paseo’. ¿Qué lenguaje es eso? Es como lenguaje de reggaetón“, ahondó su crítica.

Pero Carter no se detuvo ahí y le preguntó al concejal: “¿Usted no ha visto al alcalde (Gonzalo) Durán o a la alcaldesa (Irací) Hassler? ¿De verdad pretende impedirle a un alcalde de Chile lo que el resto puede hacer? Es ridículo. Hay alcaldes que tienen figuración en distintos temas y se les pregunta sobre distintos temas”, enfatizó.

“Cuando a uno lo invitan a un programa de televisión, vamos a un programa y no pasamos al otro. Muchos vienen a la comuna, hacemos un móvil, hablamos del tema en particular y siempre son temas atingentes a nosotros. Nunca he ido a un programa de televisión a cocinar, andar en bicicleta o a cantar“, cerró el tema Rodolfo Carter.

Detenida por Carabineros

Cabe recordar que durante la jornada del martes la concejala comunista Marcela Abedrapo fue detenida por efectivos de Carabineros, luego de que el alcalde de La Florida la denunciara por injurias y calumnias.

Lo anterior, después que Abedrapo presentara un recurso en la Contraloría General de la República para revisar un posible abandono de deberes de parte de Carter.

En el texto la militante comunista asegura que el jefe comunal ha dejado de atender las necesidades de su comuna para tomar parte en las ceremonias de los carabineros fallecidos por acción de delincuentes. Además de tomar parte en reuniones en otras comunas en torno a temas de seguridad .

“Las actividades que menciono son sólo una muestra de las múltiples oportunidades en que el alcalde se ha encontrado en actividades fuera de la comuna de La Florida en horario laboral. Como puede apreciarse en imágenes televisivas, en algunas de estas actividades fuera de la comuna, y sin relación con requerimientos propios de la municipalidad, se observan funcionarios municipales que lo acompañan”, aseguró la concejala en el documento.

Desinfectante bucal

Un tema al que se sumó los cuestionamientos que le realizó al jefe comunal la candidata a consejera constitucional, Valeria Cárcamo, durante el programa Sin Filtros, el Canal Vive.

“Alcalde, usted ha ocupado justo en los horarios de matinales, de una manera increíble a Carabineros para derrumbar casas. ¿Cuántas incautaciones de armas hizo? Cero. ¿Cuántos detenidos? Cero. ¿Cuántas armas? Cero. Lo que necesita la gente hoy día es que le dejen de mentir y necesitamos eficiencia. Pastelero a sus pasteles”, sostuvo la candidata a consejera constitucional.

La respuesta de Carter no se hizo esperar: “Antes de vomitar odio, le sugiero lavarse los dientes, tomar un desinfectante bucal y cambiar el tono, porque está hablando de niños. No se lo voy a aceptar a usted ni a ninguno sus compañeros que se levantan a las 10 de la mañana para hablar de política”, lanzó.