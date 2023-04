Ministra de la Mujer por medidas tomadas en el caso Jordhy Thompson: “Lo digo como colocolina…”

La segunda denuncia que hizo pública la ex pareja de Jordhy Thompson por agresiones físicas y verbales ha generado diversas reacciones en el mundo deportivo y político. Una de las más comentadas fue la de Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, quien reaccionó a la causa que mantendrá al futbolista de Colo Colo alejado del plantel profesional y que lo tiene citado al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago el 9 de mayo.

“Desde que tuvimos conocimientos de los primeros hechos tomamos contacto y estamos atentas a las necesidades de apoyo que pueda tener la víctima. En particular, a mí me causa mucha curiosidad cómo los clubes tienen cláusulas de comportamiento relativas al carrete pero no a delitos tan graves como la violencia contra las mujeres“, expresó la secretaria de Estado.