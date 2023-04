“Ni Lagos, ni Allende”: el presidente Gabriel Boric se defiende de las críticas por el litio

24 de Abril de 2023

El mandatario le respondió al timonel de la UDI, Javier Macaya, quien lo cuestionó por sus últimas intervenciones públicas.

Luego de presentarse en la Enade 2023 y sumarse al llamado del diálogo para mejorar el país que realizó el empresariado, el presidente Gabriel Boric nuevamente enfrenta un quiebre con el sector privado después de presentar en cadena nacional la Estrategia Nacional del Litio.

La idea del Gobierno con el “mineral del futuro”, incluida la creación de una empresa estatal, es incorporar capital, tecnología, sostenibilidad y agregación de valor al sector productivo en armonía con las comunidades.

La presentación de esta iniciativa alejó a los empresarios del mandatario. Las críticas no demoraron en aparecer y desde la Confederación de la Producción y Comercio (CPC) cuestionaron el método de La Moneda para comenzar con la extracción. “Contrasentido y desincentivo” fueron algunos conceptos que el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, expresó para cuestionar la fórmula que dio a conocer el Ejecutivo.

En la UDI fueron más allá y el timonel Javier Macaya aseguró que Boric “habló como Lagos en la Enade” y “como Allende en la cadena nacional”.

Ni Lagos ni Allende, dice Boric

Frente a estos cuestionamientos, el presidente Gabriel Boric fue enfático para responder a esta idea que planteó la oposición. “Incluso un dirigente político con quien no compartimos idearios, pero sí compartimos el amor por Chile, decía que habría una contradicción entre las palabras que yo expresara el día jueves en la Enade y la presentación el mismo jueves en la noche de la Estrategia Nacional del Litio. Hizo una comparación con ex presidentes, decía que no se puede hablar en la mañana como Lagos y en la noche como Allende, que sería contradictorio”.

“Pero yo le digo a Javier, y a quienes expresan sus dudas y observaciones, que yo no pretendo ni aspiro en convertirme ni en Ricardo Lagos ni en Salvador Allende. Sí aspiro a aprender de la experiencia larga de nuestro país y todos los que me antecedieron, en lo bueno y en lo malo”, expresó el mandatario.

“Mi aspiración no es a replicar un modelo que ya pasó, mi aspiración hoy es ser el Presidente que una a todos los chilenos y chilenas detrás de una visión país”, complementó la primera autoridad del país.