Bachelet reconoció que se ofreció a ser candidata “si es que había una lista única”

7 de Mayo de 2023

Michelle Bachelet esperaba que existiera la capacidad de llegar a acuerdos, "pero si no se dio, no se dio".

La ex presidenta Michelle Bachelet admitió que estuvo dispuesta a ser candidata para la elección de este 7 de mayo, pero que su condición era ir “si es que había una lista única y de otra manera no”.

La ex jefa de Estado se refirió al tema tras emitir su voto en la comuna de La Reina, donde aseguró que “es una tremenda oportunidad para tener una Constitución que nos una y nos represente dentro de lo posible a todos, esa casa común que todo el mundo habla”.

“Creo que es una nueva oportunidad que no debemos perder“, recalcó la ex mandataria.

Michelle Bachelet planteó en la ocasión que “si hablamos de unidad tenemos que ser coherentes, no tener frases que no llamen a eso. Unidad quiere decir que tengamos una Constitución que garantice derechos, porque no somos un país unido si hay unos que lo están pasando pésimo“.

La ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos explicó entonces que “los partidos tuvieron razones para ir en listas distintas”, y dejó en claro que “lo que dije es que estaba dispuesta a ser candidata si es que había una lista única y de otra manera no“.

“Creo que mientras más unidad haya, mejor será siempre. Si hay capacidad de llegar a acuerdos más unitario es lo ideal, pero si no se dio, no se dio“, manifestó la ex presidenta.

“La Constitución no resuelve todos los problemas”

Respecto de lo que será el trabajo de los consejeros constituyentes, Michelle Bachelet dijo que “yo esperaría que ojalá, dada la experiencia que pasó, es que hubiera altura de miras, y que hubiera la capacidad de ponerse de acuerdo en los temas más principales”.

“El error más grave es mezclar este proceso con la contingencia política, porque la Constitución nos habla de futuro, y nosotros tenemos que tener esperanza en un futuro mejor. La gente necesita esperanza para vivir, necesita pensar de que las cosas pueden mejorar”, aseveró.

Y expresó que “la Constitución no resuelve todos los problemas, pero da un marco de la sociedad que queremos vivir, y eso es lo que hay que pensar cuando vayamos a votar hoy día”.

Sobre una posible colaboración en el proceso, Michelle Bachelet dijo que “sin duda, siempre disponible. Yo dije que solamente habría ido de candidata si había una unidad importante, pero que estaba muy disponible”.

“Siempre es útil es conocer la opinión de quiénes estuvieron en el Gobierno“, concluyó.