“Se quedan con la de Pinochet”: republicanos le quitan el piso a amenaza constitucional de Kaiser

10 de Mayo de 2023

El diputado emitió desafiantes frases respecto al Consejo Constitucional aludiendo al dictador y a los "bordes" del proceso.

Compartir

A menos de 72 horas del abrumador triunfo del Partido Republicano en las elecciones del Consejo Constitucional, el conglomerado de extrema derecha enfrenta serias diferencias entre sus militantes después de las declaraciones que emitió el diputado Johannes Kaiser.

El representante del distrito 10 de la Región Metropolitana se refirió en tono desafiante al trabajo que sus compañeros de colectividad deberán realizar después de la victoria en las urnas de cara a un segundo proyecto de nueva Constitución, donde tienen control de los escaños (con un total de 23) y la posibilidad de lograr una mayoría en caso de llegar a acuerdos con Chile Vamos.

“La Constitución no necesariamente resuelve todos los problemas. No es una una varita mágica y si yo establezco un derecho constitucional a la vivienda, no sólo es declarativo, es un derecho estafador que sirve para mentirle a la gente… Nosotros no firmamos nada“, afirmó Kaiser.

“El Partido Republicano propone una Constitución democrática, estándar, no un experimento plurinacional. Nosotros no somos refundacionales… Con los 12 ‘bordes’, en la medida en que efectivamente estén de acuerdo con lo que es la actual Constitución, no tengo ningún problema. Los ‘bordes’ que pretenden imponer una forma de Estado social demócrata en este país no lo vamos a compartir. Si quieren rechazar, perfecto, y se quedan con la Constitución de Pinochet”, agregó en Sin Filtros.

Las respuestas a Kaiser desde Republicanos

Estas expresiones de Johannes Kaiser no concuerdan con lo que piensan los elegidos para el Consejo Constitucional y la directiva de la colectividad que lidera José Antonio Kast, según se pudo conocer durante la jornada.

“Nos caracterizamos por ser respetuosos de la institucionalidad y las formas y nosotros respetamos las leyes, las normas constitucionales, el artículo donde están esos 12 bordes es una norma constitucional y la vamos a respetar. Lo que pasa de las redacciones de esa norma, el borde número quinto precisamente, el Estado social, puede dar para mucho o para poco. Es tarea de los consejeros darle una bajada al texto y cómo eso convive con un rol subsidiario del Estado”, dijo Martín Arrau, ex convencional constituyente t vicepresidente del Partido Republicano.

“Creo que hay que calmar un poco el tono sobre todo de las declaraciones para que podamos trabajar como Chile demanda y merece de manera urgente. Hay que ver cómo se redacta, si aquí en la pluma y la redacción está todo. Aquí efectivamente hay espacio para sentarse a conversar y hacer una buena redacción constitucional”, matizó Arrau en Emol.

“Tengo claro que los bordes son un tema que hay que tener muy a la vista. Buena parte de los bordes reflejan lo que nosotros pensamos, lo que está identificado en la Constitución actual y lo que no nos gustó del proceso anterior”, aportó Arturo Squella, presidente de los republicanos.