PDG en guerra: Oyarzo pide sacar a Parisi y platas del Servel generan conflicto

23 de Mayo de 2023

Tras la dura derrota que sufrió el PDG en las elecciones del 7 de mayo, sus militantes apuntan a la falta de liderazgo de Franco Parisi y a los cuestionados gastos de campaña.

Los malos resultados obtenidos por el Partido de la Gente (PDG) en la elección del Consejo Constitucional el pasado 7 de mayo, donde no lograron ningún escaño, continúa pasando la cuenta en con serios cuestionamientos al liderazgo de Franco Parisi, mientras surgen críticas por los gastos de la última campaña electoral.

Así, mientras el diputado del PDG por el Distrito N°8 de la Región Metropolitana, Rubén Oyarzo, no dudó en cuestionar el papel del economista y aseguró que “el liderazgo de Franco Parisi no responde al momento que vivimos como partido ni como país”, su colega Gaspar Rivas criticó la contratación de “agencias internas” para la campaña del partido en la elección de los consejeros constitucionales.

Si bien Oyarzo reconoció que lo ocurrido con la candidata Karla Añes y su condena por tráfico de drogas tuvo un efecto comunicacional, afirmó que “no creo que tenga que ver con la globalidad del resultado“.

“Culparla sería no hacernos cargo de la serie de falencias cometidas antes de la campaña, en la construcción de las listas“, aseveró el diputado del PDG.

Oyarzo mencionó también que les afectaron equivocaciones como el “no llevar candidatos en Valparaíso, que fue un error estratégico también desde el punto de vista electoral; la ejecución de la campaña y los roles que protagonizaron algunos rostros”, dijo en entrevista con El Mercurio.

El diputado ahondó en la autocrítica tras el mal resultado de las últimas elecciones y planteó que “hay responsabilidades compartidas“.

Liderazgo agotado

“Efectivamente, los liderazgos formales del partido no estuvieron a la altura del desafío, y con esto me refiero a la directiva nacional, que hasta ahora no ha asumido una posición autocrítica y, por el contrario, han insistido en que se hizo todo bien”, enfatizó Rubén Oyarzo.

Y dijo que, “también creo que hay liderazgos informales que han dañado seriamente al PDG, y en esto debo mencionar el rol que han jugado los Bad Boys, quienes con sus opiniones han tensionado, cuando lo que necesitábamos era descomprimir el ambiente”.

El diputado del PDG apuntó también al liderazgo de Franco Parisi, el cual aseguró que “está agotado si sigue la misma fórmula utilizada hasta ahora. Un liderazgo no presencial en el país, que de una u otra manera no se conecta con el día a día de la realidad de los chilenos; claramente, no es lo que se requiere para el momento que vive Chile y el PDG”.

“Eso no obsta que Franco Parisi tenga un liderazgo propio reconocido, medido permanentemente en las encuestas, un liderazgo natural, del que yo he hablado y reconocido en reiteradas ocasiones, pero este es el momento de cambiar las fórmulas“, planteó al respecto Oyarzo.

“Hoy, el liderazgo de Franco Parisi no responde al momento que vivimos como partido ni como país“, recalcó el parlamentario, quien recordó que “también he sostenido que hay figuras nuevas que deben asumir un rol de conducción en el PDG“.

Gastos de campaña

Junto a las críticas de Rubén Oyarzo al rol que cumple en la actualidad Franco Parisi en el PDG, su colega Gaspar Rivas centró sus cuestionamientos en los gastos de la campaña electoral.

Lo anterior, luego de que La Tercera publicara un reporte respecto a que los montos reportados por el PDG al Servel, 95,2 millones de pesos, correspondían a pagos a la empresa J.G.B.V.H.T. PUBLICIDAD Y MARKETING SPA, que pertenece a Juan Marcelo Valenzuela y Giancarlo Barbagelata, dos integrantes de Bad Boys, el programa que se transmite en YouTube.

“No es muy correcto que el partido esté contratando agencias internas, por mucho que sea de manera transparente. Por un tema ético y de pudor, debería verlo una agencia externa“, planteó al respecto el legislador.

No obstante, el secretario general del PDG, Emilio Peña, se refirió a esto, sosteniendo que la agencia fue elegida “por un tema de experiencia y costo”.

“Lo antiético hubiese sido no hacer cotizaciones, y cotizamos con distintas empresas“, aseveró Peña.

En tanto, el timonel del PGD, Luis Moreno, planteó que “presentamos como cuatro o cinco cotizaciones a las regiones y se eligió la más económica, por trabajos anteriores (…) la de la agencia de ellos. La misma que lleva trabajando con nosotros desde el año 2012″, cerró el tema.