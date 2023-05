Terremoto en el PDG: Pedro Gubernatti renuncia al partido y anuncia su salida de Bad Boys

16 de Mayo de 2023

Sobre las razones, Pedro Gubernatti agregó que "son varias cosas, la toma de decisiones que no va en la línea con lo que yo pienso", agregando que también "renuncio al programa Bad Boys".

Pedro Gubernatti, uno de los panelistas insignes de Bad Boys y parte de los fundadores del Partido de la Gente (PDG), anunció su renuncia a la colectividad, además del alejamiento el programa online liderado por Franco Parisi.

Gubernatti expresó a Sin Filtro que “con mucha tristeza, con mucho dolor, esta es mi primera incursión política. Era un ciudadano común y corriente como muchos y decidí renunciar al partido (PDG) el día sábado”.

“En una decisión bastante personal, familiar, después de revisar todas las decisiones que se han ido tomando dentro del partido, todas las decisiones que ya se tomaron e irán repercutiendo en el futuro, creo que no me representa lo que se viene, no me representa cómo se está desarrollando todo”, argumentó el fundador del PDG.

Esto se da luego que el propio Gubernatti pidiera a los diputados del PDG que donaran parte de su dieta parlamentaria para solventar los gastos de la colectividad, lo que no encontró eco en Rubén Oyarzo, Gaspar Rivas y Karen Medina.

Además, para hacer frente a la crisis generada por los resultados de la elección al Consejo Constitucional, Pedro Gubernatti apuntó a la creación de un consejo de apoyo “donde estemos alineados la directiva nacional, tres representantes regionales, Bad Boys, Parisi y ustedes”.

Sin embargo, el mensaje no tuvo el efecto esperado, ya que el diputado Gaspar Rivas dejó el grupo de WhatsApp sin responder.