“Cobarde hasta el final”: presidente Boric enfrenta a Luis Silva por decir que Pinochet fue estadista

31 de Mayo de 2023

El mandatario reaccionó frente a la admiración que dijo sentir por el dictador el consejero constitucional del Partido Republicano que más votos obtuvo a nivel país en la última elección.

Sólo faltaba el presidente Gabriel Boric como representante del Gobierno para sumarse a las críticas contra el consejero constitucional Luis Silva del Partido Republicano. El más votado de Chile en la última elección del 7 de mayo abrió el debate respecto a la figura del dictador Augusto Pinochet luego de defender su gestión tras el Golpe de Estado de 1973.

“En su tiempo a cargo del gobierno ocurrieron cosas que él no podía no conocer, que habría justificado y son atroces. Eso mancha lo que hizo por el país, pero a 50 años desde el 73 debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su Gobierno… Siento un dejo de admiración por el hecho de que fue un estadista… Habiendo dicho que tengo una admiración de él como hombre de Estado, no me declaro pinochetista, ya que no me voy a casar con una figura histórica”, fueron parte de sus declaraciones.

Silva tuvo respuesta de la vocera Camila Vallejo y luego la del mandatario, quien se encuentra en Brasil en la reunión de presidentes de América del Sur.

“Augusto Pinochet fue un dictador, esencialmente anti demócrata, cuyo Gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto. Fue también corrupto y ladrón. Cobarde hasta el final hizo todo lo que estuvo a su alcance por evadir la justicia. Estadista jamás”, escribió Boric en su cuenta de Twitter.