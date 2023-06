VIDEO – “Si fuera tan hombrecito”: diputada Emilia Schneider encara a UDI Sergio Bobadilla

13 de Junio de 2023

En la oportunidad, la parlamentaria le espeta al diputado que "usted insinuó que yo me disfrazo de mujer".

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados fue escenario de una discusión entre Emilia Schneider (CS) y su par UDI Sergio Bobadilla, a propósito de la polémica generada por el operativo sanitario realizado en un colegio de Talcahuano.

“Si usted fuera tan hombrecito, vendría y me diría en mi cara lo que me dijo por Twitter. El tema es que usted no es tan hombrecito, porque cuando yo lo increpo, se le hace decirme las cosas a la cara”, disparó Emilia Schneider