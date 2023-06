Comisión Asesora contra la Desinformación: qué es y por qué está siendo tan cuestionada

22 de Junio de 2023

La Moneda publicó en el Diario Oficial la creación de este organismo que trabajará contra las noticias falsas y otras problemáticas en la prensa que pueden perjudicar el manejo de los datos entre la ciudadanía.

La Moneda, a través de la ministra Camila Vallejo de la Secretaría General de Gobierno, publicó en el Diario Oficial el decreto que confirma la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación. Esta iniciativa se enmarca en la campaña que ha llevado la vocera en contra de las fake news y otras problemáticas en torno a la prensa y las informaciones que, incluso, la llevaron de gira por Europa para tener respaldo internacional a esta problemática.

Según informó la administración del presidente Gabriel Boric, este órgano “será un espacio liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y estará representado por académicos e investigadoras de universidades privadas y estatales, representantes de la sociedad civil y de organizaciones de fact-checking, relacionados a la materia de desinformación”.

Los integrantes de esta comisión se conocerán en julio y quienes la integren no recibirán sueldo, es decir, trabajarán ad honorem. Las sesiones se realizarán de forma presencial y de manera remota y sus principales funciones serán analizar y evaluar el fenómeno global de la desinformación en plataformas digitales, su presencia en Chile y el impacto que pueden tener en los procesos democráticos.

El entusiasmo de Vallejo por esta moción que fue publicada el 20 de junio contrasta con la opinión de políticos opositores al Gobierno donde, incluso, han asegurado que va en contra de la libertad de expresión, principio incluido en la Constitución actual y que estará en el texto que trabaja el Consejo Constitucional para el segundo borrador de Carta Magna.

Críticas a la Comisión contra la Desinformación

“Es gravísimo, cuando se trata de regular derechos fundamentales de libertad de prensa, la libertad de expresión, estos deben ser discutidos por el órgano que representa la democracia, que es el Congreso. Seleccionar un grupo de personas al gusto del gobierno de turno, para decidir cómo ejercer esas libertades, es abiertamente restrictivo“, son parte de los cuestionamientos que presentó la senadora Ximena Rincón de Demócratas.

Esto es gravísimo.

La creación de políticas públicas, especialmente cuando se trata de regular derechos fundamentales de libertad de prensa la libertad de expresión, deben ser discutidos por el órgano que representa la democracia, que es el congreso. 🧵 pic.twitter.com/MjqBpSc0Ua — Ximena Rincón (@ximerincon) June 21, 2023

“Es sumamente preocupante que el Gobierno busque mecanismos institucionales para tratar de decir cuál es la verdad, cuál es la mentira, cuál es la información correcta y cuál es la desinformación“, manifestó Camila Flores de Renovación Nacional (RN).

Lamentablemente, La Moneda está cayendo en el juego del Partido Comunista que está perseverando también en el Congreso, imponiendo la Ley Mordaza. Esto francamente es muy propio de las dictaduras”, complementó la diputada.

“Le quiero señalar al Gobierno que esto atenta gravemente contra un derecho fundamental, que es la libertad de expresión y, por cierto, atenta también contra la prensa libre. Llegaremos a todas las instancias necesarias, incluido el Tribunal Constitucional (TC), precisamente para salvaguardar y proteger aquellos derechos básicos de una democracia”, amenazó Luciano Cruz-Coke desde Evópoli, partido que coincide con la visión de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

“Es bastante evidente que esta comisión va a carecer de pluralismo, y por lo mismo como bancada UDI estamos estudiando todos los antecedentes para evaluar una presentación ante el Tribunal Constitucional, tal como lo hemos hecho con otros proyectos que atentan contra la libertad de expresión”, complementó la diputada Natalia Romero.

La defensa de Atria

El ex convencional Fernando Atria defendió el proyecto y manifestó que no va contra la libertad de expresión. “La Comisión tiene el encargo de discutir el tema y hacer recomendaciones. No ‘regula’ la libertad de expresión ni ‘vela’ por nada. Sus recomendaciones podrán o no convertirse en normas y regulaciones según si son aprobadas posteriormente como corresponde” (una ley, etc.)”, expresó.

“La desinformación es un problema grave hoy, como se reconoce en todo el mundo salvo quienes hicieron campaña por el rechazo. No es obvio cómo enfrentarlo, porque puede afectar la libertad de expresión. Pero es absurdo decir que por eso hay que ignorar el problema”, cerró.