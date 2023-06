Daniel Andrade, ex pareja de Catalina Pérez, renuncia a RD por caso Democracia Viva

29 de Junio de 2023

La ex pareja de la diputada Pérez oficializó su renuncia a RD a fines de mayo.

Daniel Andrade, ex pareja de la diputada Catalina Pérez, informó su renuncia a Revolución Democrática en medio de la polémica generada por los millonarios aportes recibidos por la Fundación Democracia Viva, de la cual es representante legal, por parte del Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Esto, en el marco del proceso que lleva en su contra el Tribunal Supremo de RD por este caso, luego que enviara un correo electrónico a su ahora ex partido para informar de su decisión.

“No puedo defender mi inocencia activamente en este procedimiento (en referencia a la solicitud de expulsión que analizaba el tribunal supremo) porque mis defensas mañana serán utilizadas en el proceso penal cuando todavía no he sido citado a declarar y, por lo tanto, no he podido optar a declarar o a mantener silencio. Así, sin perjuicio de lo que resuelvan, pido que este tribunal suspenda cualquier resolución hasta que haya una resolución judicial”, consigna el documento dado a conocer por La Tercera.

En la misma línea, Andrade “yo ya he renunciado al partido hace unos días (…). Adjunto mi certificado de afiliación que acredita que ya no pertenezco al partido”.

“De conformidad a las disposiciones del artículo 22 de la Ley N°18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, en relación al artículo 19 N°15 de la Constitución Política de la República, actualizado al 31 de mayo de 2023, don (a) Daniel Francisco Andrade Schwarze (…) no figura con afiliación política vigente”, señala el certificado presentado por la ex pareja de Catalina Pérez.

Por su parte, el Tribunal Supremo de RD sesionará durante este jueves para resolver la situación de Daniel Andrade y el ex seremi Carlos Contreras, aunque no hay una fecha determinada para entregar su resolución.