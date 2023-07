Catalina Pérez por caso Democracia Viva: “Me equivoqué”

1 de Julio de 2023

"Mi relación con Daniel Andrade comenzó hace dos años, nos conocimos en el trabajo político, hoy día ya no vivimos juntos", reconoció la diputada.

La diputada Catalina Pérez, de Revolución Democrática, rompió el silencio y reiteró su inocencia en medio del escándalo por el caso de Democracia Viva.

“Nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por esta ni ninguna fundación o persona para obtener recursos del Estado”, comenzó diciendo en un declaración pública.

“He guardado silencio estos días, han sido una pausa para escuchar, para reflexionar y calibrar la situación. He pedido ayuda profesional para demostrar que jamás he cometido delito. Agradezco a mi equipo, a mis amigos que me han dado ánimo y sobre todo a mi mamá y su apoyo incondicional”, agregó en un video.

“En mi primera declaración, dije que esto era solo un problema de dos hombres adultos, pero es indudable que esto también tiene una dimensión de interés público. Me equivoqué“, sostuvo.

“Mi relación con Daniel Andrade comenzó hace dos años, nos conocimos en el trabajo político, hoy día ya no vivimos juntos. Conozco la Fundación Democracia Viva que él había creado desde sus inicios y nunca formé parte de ella”, añadió.

Junto a ello, recalcó que “mi propósito era constituir una organización ciudadana para incidir en política. En esa condición, di algunas charlas como lo he hecho con muchas organizaciones. (…) Y quiero reiterar, fuerte y claro, nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por esta ni ninguna fundación o persona para obtener recursos del Estado“.

“Jamás he visto ni he recibido un peso ni me he beneficiado de ninguna manera”, sentenció.