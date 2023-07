Ministra Vallejo por dichos de diputada Pérez: “Lo de las fundaciones ha sido un golpe muy duro. Esto indigna”

2 de Julio de 2023

“Ella como todo ser humano en este país tiene derecho a la defensa y a los juicios que se puedan generar en el espacio público”, manifestó la vocera de Gobierno.

Compartir

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los descargos de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, sobre el conflicto de convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.

“Lo de las fundaciones ha sido un golpe muy duro. Esto indigna. Y debemos pasar de la indignación a la acción, a tomar medidas”, indicó la secretaria de Estado.

Junto a ello, la ministra Vallejo manifestó que “yo a ella la conozco en su rol como diputada, pero no vale la pena decir mi opinión. Ella como todo ser humano y persona en este país tiene derecho a la defensa y a los juicios que se puedan generar en el espacio público”.

Asimismo, reiteró que, desde un principio, el Gobierno calificó la polémica entre la diputada Pérez y la fundación Democracia Viva como “un descriterio político“.

“Un seremi que autoriza, a través de convenios de transferencia, recursos por esa magnitud, a una fundación que está dirigida por una persona que tiene relación personal con una parlamentaria del mismo partido. Los pocos años de experiencia en el área. A todas luces, era evidente que eso como mínimo se veía muy mal (…) Fue un descriterio político importante“, recalcó.

Asimismo, Vallejo recordó que el Presidente Gabriel Boric exigió responsabilidades y anunció que se tomarán medidas para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.

“El Presidente Gabriel Boric ha sido claro en exigir responsabilidades, acotando que cuando él se entera de esto fue un momento de mucha indignación, pero no tenemos derecho a quedarnos solo en eso. Él ha solicitado lo que ustedes saben y ha dado las señales que todos conocemos, no solo de establecer las responsabilidades políticas, sino que también la instrucción de ‘miremos todo’ y asegurémonos de que esto no siga pasando“, concluyó Vallejo.

“Me equivoqué”

Este sábado la diputada Catalina Pérez rompió el silencio y reiteró su inocencia.

“Nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por esta ni ninguna fundación o persona para obtener recursos del Estado”, señaló en un declaración pública.

“En mi primera declaración, dije que esto era solo un problema de dos hombres adultos, pero es indudable que esto también tiene una dimensión de interés público. Me equivoqué“, sostuvo.

Junto a ello, recalcó que “mi propósito era constituir una organización ciudadana para incidir en política. En esa condición, di algunas charlas como lo he hecho con muchas organizaciones. (…) Y quiero reiterar, fuerte y claro, nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por esta ni ninguna fundación o persona para obtener recursos del Estado“.

“Jamás he visto ni he recibido un peso ni me he beneficiado de ninguna manera”, concluyó.