Giorgio Jackson descarta dejar el Gabinete por caso Convenios: “No existe ningún antecedente que me relacione con Democracia Viva”

10 de Julio de 2023

Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, dejó en claro que no dejará su puesto en el Gabinete, ante los diversos llamados de la oposición a que renuncie, en el marco del llamado caso Convenios.

En una conferencia de prensa, Jackson dejó en claro que “no existe absolutamente ningún antecedente o dato que me relacione con el gravísimo caso de Democracia Viva en el norte de nuestro país, más allá de compartir la militancia con quienes organizaron esa fundación”.

“Yo al menos estoy abocado al mandato que el Presidente nos ha encomendado, de las principales preocupaciones en materia social”, agregó.

En esta línea, Giorgio Jackson apuntó que “hay un desafío gigantesco, el presidente me ha pedido que dedique todos mis esfuerzos a las tareas propias del ministerio, porque no hay absolutamente ninguna vinculación respecto a esta materia”.

Consultado sobre su partido, Revolución Democrática, el titular de Desarrollo Social expresó que, en esta materia, “ha tomado las medidas de expulsión y de llevar todos los antecedentes hasta el Ministerio Público; se ha querellado; hemos hecho todas las medidas que yo esperaría de un órgano político”.

Respecto a las voces que piden su salida, Giorgio Jackson indicó que “tendrían que preguntárselo a las personas que intentan asociar algo en lo que no existe ninguna relación. Por lo tanto, yo no soy quien deba responder esa pregunta, sino quienes intentan asociar mi nombre a situaciones que son absolutamente graves, pero que no tienen relación con la acciones que yo voy generando”.

Republicanos pide su salida: “Es un operador político que debe salir ahora del Gabinete”

Por su parte, desde el Partido Republicano adelantaron que están reuniendo antecedentes para presentar una eventual acusación constitucional contra el ministro Jackson, en caso que no sea removido de su cargo.

Según explicó el diputado Juan Irarrázaval, “más que un ministro, es un operador político que debe salir ahora del gabinete. Giorgio Jackson es fundador de Revolución Democrática y cuando llegó al Gobierno se dedicó solo a operar para colocar y beneficiar a sus correligionarios de su partido en cargos públicos a lo largo de todo Chile. Por eso es que es tan difícil que no supiera en qué andaban sus amigos”.

En relación a la eventual acusación constitucional, el parlamentario mencionó que “en lo que debiera ser un rol importante del ministro de Desarrollo Social en plena crisis social, económica y de inmigración, tenemos una indolencia y falta de tacto completamente fuera de lugar que ha derivado en un desastre en diversas materias, como el manejo de las emergencias o de desarrollo indígena. Qué decir de Mejor Niñez, que es el ícono de dejar las leyes sin ejecución y que deberían ser una de las causales de la acusación constitucional”.