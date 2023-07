Boric agradece a Baltasar Garzón la detención de Pinochet: en Chile “no hemos encontrado todavía toda la justicia”

15 de Julio de 2023

Lo expresado por el presidente Boric complementa sus palabras en entrevista con Cadena Ser, donde junto con instar a todos los partidos políticos chilenos a adherirse a una declaración conjunta sobre los 50 años del Golpe, señaló que la justicia en materia de derechos humanos sigue al debe.

El presidente Gabriel Boric le entregó un reconocimiento al juez Baltasar Garzón, agradeciendo que dictara la orden de detención contra el dictador Augusto Pinochet en 1998, en Londres.

Garzón fue parte de los invitados de honor en el encuentro “Chile, memoria y futuro” de Casa América de Madrid, donde se conmemoraron los 50 años del golpe de Estado, y donde además fue destacado el cantante Joan Manuel Serrat.

Boric destacó, recordando la detención del dictador, que “no hemos encontrado todavía toda la justicia, pero lo que hizo usted le dio una esperanza no solamente a los chilenos sino a todo el mundo y que fue que puede haber justicia y vale la pena siempre seguir luchando por ella. Así es que en agradecimiento del pueblo chileno a usted por la lucha eterna por la justicia. Muchas gracias, Baltasar”.

Garzón respondió las palabras del jefe de Estado recordando que “el 16 de octubre de 1998 tomé una decisión que, desde mi punto de vista, era la única que se podía y se debía tomar en ese momento. No importaba lo que ocurriera, había que tomar una decisión porque miles de víctimas lo estaban esperando y porque, además, la justicia -hasta ese momento- bastante silente tenía que acompañar a las víctimas. La decisión creo que era ajustada a Derecho y produjo consecuencias. Las decisiones de la justicia siempre producen consecuencias, en lo positivo o en lo negativo. Con muchos errores, los jueces, las juezas, los fiscales, nos equivocamos, pero lo importante es que cuando se toma una decisión seas coherente con lo que decides y tengas siempre a la vista a quiénes desde el primer momento están luchando por la justicia”.

“Hay una herida que no está cerrada. En Chile todavía tenemos detenidos desaparecidos, todavía tenemos gente que no sabemos dónde está y que dejó de estar por pensar distinto a la dictadura. Entonces, hay una herida abierta sobre la que es necesario conversar. Hay algunos que han llamado a cerrar el duelo. ¿Cómo uno le puede pedir a una víctima de tal violencia que cierre el duelo si es que en tu país no ha habido Justicia?”, sentenció.