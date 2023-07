Con Boric y Bachelet: presentan libro póstumo del ex presidente Patricio Aylwin sobre la Unidad Popular

12 de Julio de 2023

“Me interesa aportar al juicio de la historia la mirada ya lejana de las razones de nuestras acciones, los dilemas que debimos enfrentar y las decisiones que tomamos en un momento trágico de Chile”, asegura el ex presidente Patricio Aylwin Azócar en “La experiencia política de la Unidad Popular”, su libro póstumo.

La obra, presentada este martes 11 de julio en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, contiene sus reflexiones sobre el periodo comprendido entre 1970 y 1973.

Al evento asistió el presidente Gabriel Boric, y participaron como panelistas la ex mandataria Michelle Bachelet y el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.

Al inicio del evento, además, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, destacó la mirada del ex presidente y profesor emérito de la Facultad de Derecho del plantel. “Este libro trata de la experiencia de un político contada y analizada con la dedicación y el esfuerzo que demanda su vocación de profesor, con el propósito de que sea conocida y debatida por otros y otras”, comentó.

“Sus preguntas de entonces son las preguntas que nos hemos hecho en estos años, y que nos hacemos con más fuerza cuando conmemoramos los 50 años del Golpe de Estado ¿Cómo llegamos al quiebre de una tradición democrática que nos enorgullecía? ¿Qué dejamos de hacer para haber impedido el brutal quiebre de nuestra democracia? Estas preguntas iniciales del libro nunca dejaron de estar presentes durante el largo periodo de escritura, y quizás tampoco llegaron a ser enteramente respondidas, ni siquiera cuando, como primer presidente de la Transición, se abocara en sus propias palabras a ‘construir un nuevo proyecto democrático para Chile sobre la base de la paz, la libertad y la justicia social’ (…) Agradecemos que estas preguntas fundamentales se realicen y debatan en la Universidad de Chile, en consistencia con nuestra misión”, añadió la Rectora Devés.

El libro escrito en un lapso de 40 años, se encuentra a medio camino entre una memoria histórica y una crónica política. En él, Aylwin narra los dilemas que atravesó durante el gobierno de Salvador Allende, describe y analiza el accionar del Partido Demócrata Cristiano, critica a ambos lados de la política, aborda el papel de las Fuerzas Armadas y de los gremios, y repasa hechos históricos como el paro de octubre de 1972, las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 y otros episodios decisivos, como el diálogo con el gobierno y su última conversación con el Presidente Allende antes de la tragedia.

Una mirada al pasado

Por su parte, la ex presidenta Bachelet resaltó que el libro es un aporte para la construcción de memoria, que “es lo que permite a la sociedad reconocerse en el presente, reconocer los esfuerzos pasados y las tareas pendientes (…) Es clave poder tener esta oportunidad para volver con serenidad a lo que fue nuestra historia, con su aprendizaje y sus proyecciones, una historia que yo espero miremos cada día con mayor consenso sobre lo esencial, sobre aquello que permite apuntar juntos a un futuro común, que es la democracia y la protección irrestricta a los Derechos Humanos, y digo esto porque con preocupación veo discusiones en el ámbito público donde se cuestionan cosas que, a nuestro juicio, no son cuestionables”, dijo.

“En cosa de horas, la dictadura no hizo más que confirmar el enorme abismo que separa una democracia, con todas sus imperfecciones, y un régimen que recurre a la fuerza más brutal para aplastar libertades civiles y políticas básicas. La democracia no puede ser puesta en duda: no es perfecta, es mejorable, pero tiene mecanismos que permiten corregir los problemas. Segundo, no se puede justificar un golpe de Estado jamás (…) Y tercero, los crímenes de lesa humanidad no tienen cabida en nuestro país ni en ningún lugar del mundo. Aún estamos cargando dolores como sociedad porque la política de Estado se basó por 17 años en aniquilar al que pensaba distinto o que era considerado peligroso. No, nunca, en ningún lugar se podrá justificar que se tome la dignidad que nos define como humanidad”, añadió la ex Mandataria.

A la presentación asistió la hija del ex presidente, Mariana Aylwin, quien destacó que el evento tuviera lugar en la Casa de Bello. “Mi padre dijo alguna vez que lo único que le habría gustado ser era rector de la Universidad de Chile, pero los caminos lo llevaron por otro lado”, comentó.

Sobre el libro, afirmó que “es un testimonio muy serio, muy riguroso y muy desapasionado (…) Creo que lo que más sirve de este libro es valorizar lo importante que es cuidar la democracia: que no se deteriore la democracia, que no se deteriore la forma del lenguaje, de la intolerancia. Cuidar la democracia es algo esencial para construir un mejor futuro”, concluyó.