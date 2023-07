Canciller confirma que la medalla para Baltasar Garzón fue una decisión personal de Boric

17 de Julio de 2023

Alberto van Klaveren, además, hizo una distinción entre este gesto del presidente de la República y una condecoración.

Compartir

Antes de trasladarse a Europa, el presidente Gabriel Boric fue duramente criticado por viajar justo el día de la acusación constitucional al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y por dejar el país en medio del Caso Convenios que repercute en La Moneda. Ya en España, el mandatario ha sido apuntado desde la oposición por el reconocimiento que le hizo al juez Baltasar Garzón, quien ordenó la detención del dictador Augusto Pinochet en 1998.

“No hemos encontrado todavía toda la justicia, pero lo que hizo usted le dio una esperanza no solamente a los chilenos sino a todo el mundo de que puede haber justicia y que vale la pena siempre seguir luchando por ella. Así es que en agradecimiento del pueblo chileno a usted por la lucha eterna por la justicia, muchas gracias, Baltasar”, expresó la máxima autoridad del país en el encuentro “Chile, memoria y futuro” de la Casa América de Madrid.

Garzón, además, fue objeto de críticas al ser uno de los asesores de Bolivia en el conflicto marítimo con Chile y la posterior demanda en la corte de La Haya. Es por esa razón que el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se refirió al gesto que realizó el presidente con el español.

“El señor Baltasar Garzón es un jurista, es un abogado, los abogados justamente ejercen su profesión y cuando es a nivel internacional, a veces asesoran a distintos países. No es un caso tan excepcional y por cierto el reconocimiento que se le hizo fue por su trabajo en términos de luchar contra la impunidad de la comisión de crímenes de lesa humanidad en distintos países del mundo”, explicó.

No fue una condecoración

El canciller Van Klaveren, además, explicitó que el presidente Boric sólo realizó un reconocimiento. “En ningún momento se condecoró a Baltasar Garzón. Chile tiene dos condecoraciones, una de ellas es la Orden al Mérito y la otra es la Orden Bernardo O’Higgins y las condecoraciones obviamente siguen un procedimiento bastante establecido”, dijo.

“En este caso fue un reconocimiento, la entrega de una medalla, por lo demás la misma medalla que se le entregó a Jean Manuel Serrat y en el futuro, una medalla que con motivo de la conmemoración del 11 de septiembre, se le va a entregar a otros artistas, juristas y también obviamente personalidades política”, adelantó.

Van Klaveren, de todas formas, sostuvo que este gesto fue una decisión de Boric: “El tema de quién estuvo informado, yo creo que es un tema absolutamente irrelevante. Ustedes imaginarán que yo como ministro de Relaciones Exteriores no puedo revelar las conversaciones que he tenido o las opiniones que he emitido respecto a distintos actos”.

Esta es una decisión presidencial. Como Ministro de Relaciones Exteriores y parte del gabinete, obviamente, respeto una decisión de carácter presidencial”, cerró.